Чего стеснялся Ким Чен Ын перед первой встречей с Трампом





По словам Так Хен-Мина, северокорейский лидер признался Мун Чжэ Ину, что переживает из-за того, что недостаточно хорошо владеет английский языком. Ким Чен Ын поделился переживанием с Мун Чжэ Ином во время межкорейского саммита на границе между севером и югом 27 апреля, говорится в материале.





Северокорейский лидер добавил, что он говорит по-немецки лучше чем, на английском языке.