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Чего стеснялся Ким Чен Ын перед первой встречей с Трампом

Бывший помощник президента Республики Корея Мун Чжэ Ина рассказал изданию Kyunghyang, из-за чего нервничал лидер КНДРКим Чен Ын перед первым саммитом с президентом США ДональдомТрампом в Сингапуре в июне 2018 года. Об этом пишет The Korea Times.


По словам Так Хен-Мина, северокорейский лидер признался Мун Чжэ Ину, что переживает из-за того, что недостаточно хорошо владеет английский языком. Ким Чен Ын поделился переживанием с Мун Чжэ Ином во время межкорейского саммита на границе между севером и югом 27 апреля, говорится в материале.

Северокорейский лидер добавил, что он говорит по-немецки лучше чем, на английском языке.

Oxu.az
10:16 21/05/2019
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