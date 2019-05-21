Белорусам обещают «помощь при оформлении переезда», «служебное жилье» и «помощь в получении образования», пишет НН.





Для заинтересованных указаны контакты.





Пользователи соцсети уже начали реагировать на такое предложение риторическим вопросом, нужно ли второй раз давать присягу.





Состоянием на 18:45 понедельника уточнить, каким образом это появилось в официальном твиттере, возможности нет — пресс-секретарь внутренних войск недоступен.





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