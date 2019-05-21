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Твиттер внутренних войск МВД приглашает белорусских милиционеров на работу в Брянск

В твиттере Внутренних войсках МВД еще 17 апреля (но внимание пользователи на это обратили только сейчас) появился рекламный твит УМВД России по Брянской области о приглашении на работу… сотрудников белорусской милиции!

Белорусам обещают «помощь при оформлении переезда», «служебное жилье» и «помощь в получении образования», пишет НН.

Для заинтересованных указаны контакты.

Пользователи соцсети уже начали реагировать на такое предложение риторическим вопросом, нужно ли второй раз давать присягу.

Состоянием на 18:45 понедельника уточнить, каким образом это появилось в официальном твиттере, возможности нет — пресс-секретарь внутренних войск недоступен.

Аккаунт ведется Владимиром Пархомцевым с 2015 года.

На данный момент страница удалена.
09:12 21/05/2019
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