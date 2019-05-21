Александр Лукашенко не поехал на инаугурацию нового украинского президента Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая. Официальный Минск в Киеве представлял заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко. Он передал Зеленскому поздравления с официальным вступлением в должность от Александра Лукашенко. Ляшенко также провел рабочую встречу с вице-премьер-министром — министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадием Зубко. По сообщению белорусского посольства, вице-премьеры обсудили состояние и перспективы белорусско-украинских отношений в торгово-экономической сфере, а также подготовку к проведению II Форума регионов Беларуси и Украины, запланированного на октябрь 2019 года в Житомире.

Торговля важнее симпатий

Петра Порошенко в 2014 году — Александр Лукашенко был, более того, белорусский руководитель несколько раз уверенно предрекал Порошенко победу на выборах. Но, как считает Андрей Егоров, директор Центра европейской трансформации, «никакого подтекста тут нет, хотя для нашего первого лица всегда важны личные отношения, которые у него складываются с лидерами соседних государств». «Новый президент Украины для него не очень ясен, не было никаких контактов. Возможно, "Квартал-95" когда-нибудь шутил про нашего президента, а он такие вещи запоминает и не любит. И мы помним, что Лукашенко несколько раз говорил о победе Порошенко на украинских выборах, он рад был видеть президентом снова его, но вышел другой расклад — украинцы сделали иной выбор», - сказал Андрей Егоров в На предыдущей инаугурации —о в 2014 году — Александр Лукашенко был, более того, белорусский руководитель несколько раз уверенно предрекал Порошенко победу на выборах. Но, как считает, директор Центра европейской трансформации, «никакого подтекста тут нет, хотя для нашего первого лица всегда важны личные отношения, которые у него складываются с лидерами соседних государств». «Новый президент Украины для него не очень ясен, не было никаких контактов. Возможно, "Квартал-95" когда-нибудь шутил про нашего президента, а он такие вещи запоминает и не любит. И мы помним, что Лукашенко несколько раз говорил о победе Порошенко на украинских выборах, он рад был видеть президентом снова его, но вышел другой расклад — украинцы сделали иной выбор», - сказал Андрей Егоров в комментарии Thinktanks.by.





По мнению политолога, «каких-то серьезных изменений в отношениях Беларуси и Украины ожидать не стоит, просто потому что Беларусь и Украину связывает пласт объективных интересов». «И несмотря на разные периоды более сложных отношений между президентами, как, например, почти конфликтных между Лукашенко и Януковичем, так и более теплых и ровных, как между Лукашенко и Ющенко, отношения стран были всегда ровными, во всяком случае, без резких рывков в сторону ухудшения или улучшения». «Украина — это очень значимый торговый партнер для Беларуси, так что несмотря на любые личностные симпатии и антипатии, эти отношения, на мой взгляд, останутся как минимум стабильными», - считает Андрей Егоров.

Кремлевская угроза

По мнению политолога, страхи ряда экспертов относительно увеличения влияния Кремля в Украине, на украинские элиты — преувеличены, кардинальных изменений ситуации не произойдет. «Россия и раньше сохраняла какие-то каналы влияния, мы знаем, что у Кремля оставались некоторые возможности в медийной сфере, Медведчук выполнял роль посредника, его связи с Россией ведь совершенно очевидны. Это ставили в вину предыдущему президенту. Здесь пока же только спекуляции относительно этого вопроса, и неизвестно, что будет. Кроме того, в сегодняшней элите Украины и в гражданском обществе крайне жесткие взгляды на тайное продвижение интересов Москвы кем бы то ни было. Поэтому такие вещи — если бы они были или будут — очень быстро дискредитируют самого Зеленского. Думаю, он не будет идти на какие-то шаги неоправданного сближения, тем более пытаясь тайно играть в какую-то игру, которая, скорее всего, рано или поздно повредит его актуальному имиджу», - считает Андрей Егоров. Собственно для Беларуси эта игра особенно ничего не значит, «если не произойдет какого-то радикального изменения геополитического курса Украины, вряд ли чего-то стоит ожидать, по крайней мере в ближайший год».

Москва не готова оплачивать дополнительные проявления лояльности Минска

Ситуация в регионе выглядит не такой острой, как в 2014-2015 годах, и можно было бы ожидать, что Москва возьмется за Минск в вопросе признания Крыма и так далее. «Да, Минск в глазах Москвы ведет себя довольно нагло и неблагодарно, но давить на то, чтобы он пошел на более ясные шаги, на дополнительное проявление своей лояльности, в том числе через признание Крыма, скорее всего, не будет. Мне кажется, что все эти вопросы имеют свою цену для Минска, которую Москва не готова платить. А раз не готова, то и Минск не готов ничего демонстрировать и делать. Вспомним историю с признанием, вернее, непризнанием Абхазии и Южной Осетии. Она, в общем-то, повторяется и с Крымом. Тем более, учитывая издержки, которые Минск неизбежно понесет в отношениях с Западом после признания этих территорий российскими, цена поднимется очень высоко для Москвы, даже она такую платить не готова», - считает Андрей Егоров.







