Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Ответный ход: все министры от Австрийской партии свободы подали в отставку

Таким образом партия отреагировала на намерение канцлера Себастьяна Курца уволить с должности главы МВД представителя АПС Херберта Кикля

Спустя три дня после начала в Австрии коррупционного скандала с участием вице-канцлера и главы Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, в отставку подали все министры от этой правопопулистской партии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, таким образом партия отреагировала на намерение канцлера Себастьяна Курца уволить с должности главы МВД представителя АПС Херберта Кикля.

Ранее Курц заявил, что предложил президенту страны Александеру ван дер Беллену уволить Кикля, который занимал пост генсека АПС в июле 2017 года, когда было снято распространенное в СМИ провокационное видео с участием Штрахе и главы парламентской фракции АПС Йоханна Гуденуса.

В свою очередь оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии потребовала, чтобы в отставку ушел весь кабинет, во главе с Курцем.

По словам главы СДПА Памелы Ренди-Вагнер, новое правительство должно быть составлено из экспертов. Только такой шаг стал бы "хорошим и жизнеспособным решением", заявила Ренди-Вагнер после беседы с главой государства ван дер Белленом.

Напомним, немецкие СМИ обнародовали видеозапись, на которых действующий вице-канцлер Австрии и лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе договаривается о российской поддержке на выборах.

Видео было сделано на вилле на острове Ибица в июле 2017 года. На них присутствуют лидер Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе, его соратник, а ныне глава FPÖ в парламенте Иоганн Гуденус, его жена, неизвестный мужчина и женщина, которая говорит главным образом на русском и английском.

В связи с этим Штрахе подал в отставку, пишет 112.ua

18 мая канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. 


08:50 21/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
Отставка вице-канцлера Австрии: ушел после скандального видео с подставной племянницей близкого к Путину олигарха


Блоги
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка
Павел Севярынец
Расейская ядзерная бомба
Игорь Масловский
Дым Голодных игр
Анатолий Лебедько
Оршанские «#Бурбалкi» – о суперрегионе,...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё