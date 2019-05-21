Хайнца-Кристиана Штрахе, в отставку подали все министры от этой правопопулистской партии. Об этом Спустя три дня после начала в Австрии коррупционного скандала с участием вице-канцлера и главы Австрийской партии свободы (АПС)в отставку подали все министры от этой правопопулистской партии. Об этом сообщает Deutsche Welle.





Как сообщается, таким образом партия отреагировала на намерение канцлера Себастьяна Курца уволить с должности главы МВД представителя АПС Херберта Кикля.





Ранее Курц заявил, что предложил президенту страны Александеру ван дер Беллену уволить Кикля, который занимал пост генсека АПС в июле 2017 года, когда было снято распространенное в СМИ провокационное видео с участием Штрахе и главы парламентской фракции АПС Йоханна Гуденуса.





В свою очередь оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии потребовала, чтобы в отставку ушел весь кабинет, во главе с Курцем.





По словам главы СДПА Памелы Ренди-Вагнер, новое правительство должно быть составлено из экспертов. Только такой шаг стал бы "хорошим и жизнеспособным решением", заявила Ренди-Вагнер после беседы с главой государства ван дер Белленом.





Напомним, немецкие СМИ обнародовали видеозапись, на которых действующий вице-канцлер Австрии и лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе договаривается о российской поддержке на выборах.





Видео было сделано на вилле на острове Ибица в июле 2017 года. На них присутствуют лидер Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе, его соратник, а ныне глава FPÖ в парламенте Иоганн Гуденус, его жена, неизвестный мужчина и женщина, которая говорит главным образом на русском и английском.





В связи с этим Штрахе подал в отставку, пишет 112.ua





18 мая канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.



