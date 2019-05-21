“Почему Евросоюз не спешит в объятия Лукашенко

Минск призывает ЕС начать переговоры по соглашению о партнерстве и сотрудничестве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.





Беларусь осталась единственной страной региона, не имеющей подобного соглашения с Евросоюзом, пишет Завтра твоей страны.

Зачем Беларуси подписывать соглашение с ЕС?

Сейчас отношения Беларуси и Евросоюза базируются на соглашении 1989 года между СССР и Европейским экономическим сообществом. В 1995 году стороны подготовили документ нового рамочного соглашения. Но ЕС решил не придавать ему юридическую силу.





− Это было связано с референдумами, которые проводил Александр Лукашенко. Формулировка причины звучала «из-за нарушения прав человека и стандартов демократии», − объясняет директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.





Хоть Евросоюз практически полностью снял санкции в отношении Беларуси, диалог на высшем политическом уровне отсутствует.





-- Форматы, цели, задачи такого диалога могли быть прописаны в новом базовом соглашении о партнерстве и сотрудничестве, − отмечает экспевтоматически рт.





Без соглашения Беларусь не является полноценным участником европейской политики соседства, считает координатор программы «Внешняя политика Беларуси» экспертной инициативы «Минский диалог» Денис Мельянцов. Это сказывается на торгово-экономических отношениях и инвестиционной привлекательности Беларуси для европейского бизнеса.

А что от этого простым белорусам?

Напрямую на жителей Беларуси соглашение о партнерстве и сотрудничестве никак не повлияет и одномоментных очевидных изменений не произойдет.





− Не стоит ожидать, что само подписание соглашения автоматически приведет к существенным результатам как для государства, так и для общества, − отмечает Арсений Сивицкий.





Как и все международно-правовые меры, соглашение будет влиять на граждан опосредованно через вторичное влияние государственных программ, облегченную коммуникацию, снятие определенных барьеров в торговле. Значит, будет проще вести бизнес, ориентированный на западные рынки.





− Если интенсифицируется торговля, снимутся барьеры для экспорта белорусских товаров, будет определенный прирост бюджетных денег, что отразится на социальных выплатах, − считает Денис Мельянцов.





Подписание соглашения скажется на долгосрочном развитии страны, принеся позитивные изменения каждому белорусу, говорит политолог.





После определения приоритетов и рамок партнерства будут расширятся условия для новых контактов между организациями и людьми, образовательных обменов, совместных научных программ, добавляет Арсений Сивицкий.

Что Брюссель попросит у Минска в обмен на заключение соглашения?

Никаких предварительных условий для соглашения о партнерстве и сотрудничестве не требуется.





− Заключение соглашения − это добрая воля сторон, которые планируют взаимодействие. Но в случае с Беларусью сложилась специфическая ситуация. Из-за политики санкций, которая проводилась в течение последних двадцати лет, отношение ЕС к Беларуси несколько дискриминационное, − говорит Денис Мельянцов.





Ответ Евросоюза на многочисленные призывы официального Минска начать переговоры по заключению базового соглашения сводится к тому, что Брюссель намерен действовать пошагово. Поскольку есть багаж санкций и политические отношения находятся в зачаточном состоянии, Евросоюз считает, что сначала нужно завершить переговоры, которые уже идут – по визовой фасилитации, по соглашению о приоритетах партнерства. После этого можно будет открывать следующий трек переговоров.





Брюссель заинтересован в том, чтобы выторговать со стороны Беларуси уступки в вопросах прав человека и внутриполитического устройства, отмечает эксперт «Минского диалога».





Кроме возможных встречных шагов от Минска успех и даже старт переговоров зависят и от внешних факторов, отмечает Арсений Сивицкий.





− Минск не может начать разрабатывать экономическую часть соглашения о партнерстве и сотрудничестве до того, как страна присоединится к Всемирной торговой организации, потому что она в основном базируется на нормах и стандартах ВТО, − говорит эксперт.





Да и Европейская комиссия получит мандат на проведение переговоров по этому вопросу только при наличии консенсуса всех членов Евросоюза. На динамику переговорного процесса будут влиять и двусторонние отношения Минска со странами ЕС, том числе подпорченные из-за строительства БелАЭС отношения с Литвой.



