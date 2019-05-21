Беларуская социал-демократическая партия (Грамада) участвует в политической кампании по выборам депутатов Палаты представителей. Такое решение принял ЦК партии 19 мая.





Почему сторонники участия в кампании “победили” противников?





На вопросы Беларускай праўды ответил генсек БСДП Мечислав Гриб.





- Партия будет принимать участие в парламентской кампании, будем готовить кандидатов, представителей в избирательные комиссии, наблюдателей.





Дело в том, что мы будем участвовать в политической избирательной кампании, поскольку свободных и демократических выборов в Беларуси нет. Но политические кампании проводятся по расписанию.





Мы сформулировали ряд вопросов к властям, на которые до сих пор нет ответа.





Мы хотим, чтобы власти официально и публично объяснили народу, на каком основании планируется проводить в 2019 году досрочные выборы депутатов Национального собрания? Какие законодательные, конституционные основания существуют для досрочных выборов? Мы не находим законных оснований для проведения досрочных выборов. Власти заявляют, что в один год тяжело проводить две избирательные кампании – но это не юридическое обоснование для досрочного роспуска депутатов Национального собрания. Все 4 основания для досрочного роспуска парламента, изложенные в статьях 93-94 Конституции, отсутствуют, а других причин в законодательстве нет. Так на каком основании власти планируют сократить полномочия депутатов на 10 месяцев, или на 25% от общего срока?





Мы также требуем включить в состав избирательных комиссий всех уровней включить кандидатов в депутаты.





Мы требуем открытого подсчета голосов: чтобы каждый член участковых избирательных комиссий видел, за какого кандидата подан каждый бюллетень. В Украине в президентских выборах участвовали более 30 кандидатов, но при подсчете каждый бюллетень демонстрировался всем.





Мы выступаем против того, чтобы предстоящую кампанию проводила Центральная избирательная комиссия во главе с Лидией Ермошиной. В 1996 году Лидия Ермошина назначена на должность председателя ЦИК с грубейшими нарушениями Конституции.





- Раз социал-демократы участвуют в кампании, а не в выборах, то партия и не ставит задачу провести своих представителей в Палату представителей?





- Такую задачу невозможно ставить. По неофициальной версии, исполнительная власть договорилась с руководством парламента, чтобы депутаты не возникали и тихонько ушли, зато всем желающим предоставят возможность переизбраться (а точнее – переназначиться) на следующий срок. Следовательно, на 110 депутатских мест получаются вакантными остались мест десять-пятнадцать, да и те власти будут контролировать.









На прошлой неделе президент уже высказался: парламентские выборы пройдут честно и свободно, но под эгидой местных органов исполнительной власти. Но именно так и происходит на протяжении последних 25 лет. А выборы должны проходить не под руководством вертикали, а избирательными комиссия. Зачем создавать избирательные комиссии, платить членам комиссии из бюджета, если кампанию организует местная власть?





Вопросы очевидные, лежат на поверхности, но все молчат. Никто не задается вопросом: почему депутатские полномочия сокращаются досрочно?





- На ваш взгляд – почему?





-Властям проще провести одну избирательную кампанию в год, чем две. И они решили сократить полномочия депутатов, их “переизберут”, чтобы они не шумели: 10 месяцев они не доработают, но обещали следующие четыре года. Выгодно. Поэтому все молчат. Но обоснуйте юридически свое решение: на каком основании вы проводите досрочные парламентские выборы?











