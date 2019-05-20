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Зеленскому советуют с первым визитом ехать в Минск

Президент Грузии Саломе Зурабишвили стала первым иностранным лидером, с которым встретидся новый глава Украины Владимир Зеленский. Зарубишвили была в числе почетных гостей на инаугурации Зеленского 20 мая. Еще одним высоким гостем церемонии стала президент Литвы Даля Грибаускайте.

Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в комментарии «Политике Сегодня» отметил, что представление на инаугурации Грибаускайте вызвало особо громкие аплодисменты в зале.  

«Только Грибаускайте вызвала шквал аплодисментов, то есть большая часть зала настроена, как она. Если выбирать из почетных гостей первого уровня, то если бы он встретился с Грибаускайте, это было  бы плохой сигнал. А бывшая французская, нынешняя грузинская начальница — она более нейтрально выглядит. Европейская женщина, которая умеренно прозападная. И Зеленский пока себя позиционирует как умеренно прозападный. Поэтому это правильное решение», — уверен Погребинский. 

Что касается зарубежных визитов нового президента Украины, то Михаил Погребинский предполагает, что первой страной может стать Беларусь. 

«Надо ехать в Минск. Поскольку президент Беларуси Александр Лукашенко —  самый популярный иностранный политик в нашей стране (имеется в виду в Украине – прим.). Сам Зеленский говорил, что настроен перед принятием решений интересоваться мнением людей. А все опросы показывают популярность Лукашенко. Но я отнюдь не уверен, что так Зеленский и поступит», — рассуждает политолог.


07:40 21/05/2019
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