Порошенко переехал из администрации президента в "прозрачный офис"
Экс-президент Украины Пётр Порошенко переехал из администрации главы государства в офис своей партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Кадры он опубликовал в "Твиттере".
— Переехал в прозрачный офис. Встретился с хорошими друзьями Украины — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом, — написал Порошенко.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. На новом посту он уже успел объявить о роспуске Верховной рады, а также предложил уйти в отставку правительству страны.
07:40 21/05/2019