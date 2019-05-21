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Порошенко переехал из администрации президента в "прозрачный офис"

Экс-президент Украины Пётр Порошенко переехал из администрации главы государства в офис своей партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Кадры он опубликовал в "Твиттере".

— Переехал в прозрачный офис. Встретился с хорошими друзьями Украины — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом, — написал Порошенко.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. На новом посту он уже успел объявить о роспуске Верховной рады, а также предложил уйти в отставку правительству страны.


life.ru
07:40 21/05/2019
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