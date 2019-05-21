Опрос в соцсетях: Хотят ли белорусы получить российские паспорта?

Сообщество «Это Витебск, детка» очень многочисленное. Оно насчитывает 155 тысяч подписчиков, из них 104 тысячи — из Беларуси. Отметим, что сначала лидировал вариант «Хотим», только после того, как минские группы стали делать репост этой записи, цифры пошли на пользу варианта «Не хотим», пишет НН.





Тот же самый вопрос своим читателям задал паблик «Это Минск, детка». Примечательно, что в этом опросе вариант «Не хотим» побеждает более уверенно. На «Это Минск, детка» подписано более 75 тысяч пользователей Вконтакте.





Зимой сразу с десяток региональных групп задало своим читателям вопрос, хотят ли они в состав России. Наибольший показатель желающих был как раз в Витебске.



