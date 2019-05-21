



Согласно декларации, за 2018 год Зеленский заработал около 9,7 миллиона гривен (370 тысяч долларов), из которых 4,2 миллиона гривен (160 тысяч долларов) он получил за работу в студии «Квартал 95».





В документе указано, что Зеленский владеет домом и участком в Киевской области и квартирой в Киеве. Но, помимо этого, президент Украины совместно с женой владеет ещё двумя квартирами. В декларации также сообщается, что Зеленский владеет домом в Италии и арендованной квартирой в Лондоне.





На банковских счетах нового президента Украины около 600 тысяч долларов, а наличных — около 300 тысяч долларов.



