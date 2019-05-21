Почему Лукашенко не приехал на инаугурацию Зеленского?
В Киев на инаугурацию Владимира Зеленского прилетели президенты Литвы, Грузии, Венгрии, но президента Беларуси не было. Почему?
Как написал на своей странице в Facebook провластный политолог Александр Шпаковский, Александр Лукашенко отказался лично присутствовать на церемонии потому, что пока не воспринимает будущего главу украинского государства.
«Батька, похоже, Зеленского пока не воспринимает», — считает эксперт.
По словам политолога Ростислава Ищенко, которого цитирует Украина.ру, Лукашенко вел себя таким образом потому, что его государство хорошо зарабатывает на сотрудничестве с Украиной, а в случае победы Зеленского олигарх Игорь Коломойский может отобрать этот источник заработка.
07:12 21/05/2019
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2018 год. На его банковских счетах около 600 тысяч долларов