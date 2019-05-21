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Почему Лукашенко не приехал на инаугурацию Зеленского?

В Киев на инаугурацию Владимира Зеленского прилетели президенты Литвы, Грузии, Венгрии, но президента Беларуси не было. Почему?

Как написал на своей странице в Facebook провластный политолог Александр Шпаковский, Александр Лукашенко отказался лично присутствовать на церемонии потому, что пока не воспринимает будущего главу украинского государства.

«Батька, похоже, Зеленского пока не воспринимает», — считает эксперт.

По словам политолога Ростислава Ищенко, которого цитирует Украина.ру, Лукашенко вел себя таким образом потому, что его государство хорошо зарабатывает на сотрудничестве с Украиной, а в случае победы Зеленского олигарх Игорь Коломойский может отобрать этот источник заработка.

07:12 21/05/2019
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