Почему Лукашенко не приехал на инаугурацию Зеленского?

Как написал на своей странице в Facebook провластный политолог Александр Шпаковский, Александр Лукашенко отказался лично присутствовать на церемонии потому, что пока не воспринимает будущего главу украинского государства.





«Батька, похоже, Зеленского пока не воспринимает», — считает эксперт.



