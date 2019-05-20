«На следующее заседание суд вызывает свидетелей со стороны обвинения», - сообщил Свободе адвокат белоруса Тарас Герелюк после сегодняшних слушаний в суде.





По его словам, обвинение имеет 14 свидетелей: сначала допросят свидетелей и параллельно будут изучаться письменные доказательства, которые обвинение передало в суд раньше.





Найденный в мобильном телефоне Политики во времени его задержания зашифрованный файл с картой размещения военных подразделений в зоне антитеррористической операции на Донбассе и планом наступательной операции «Шторм» является главным доказательством обвинения.





Суд начал рассматривать по существу дело «белорусского шпиона» 3 апреля. Юрия Политику обвиняют в преступлении по части 1 статьи 114 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.









Политику задержали в июне 2017 года на украинском пограничном переходе «Новые Яриловичи», что на границе с Беларусью. Во время задержания в его телефоне нашли зашифрованный файл с картой размещения военных подразделений в зоне антитеррористической операции на Донбассе и планом наступательной операции «Шторм». Полгода до задержания спецслужбы Украины следили за всеми контактами и перемещения Юрия Политики в Чернигове.





Украинские эксперты высказывали мнение, что украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Беларуси в ответ на задержание Юрия Политики в Чернигове. Шаройко уже осужден белорусским судом к 8 годам тюрьмы за шпионаж.