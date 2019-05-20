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Суд в Чернигове начал исследовать доказательства вины «белорусского шпиона»

Новозаводской районный суд Чернигова сегодня утвердил порядок исследования собранных следователями доказательств вины гражданина Беларуси Юрия Политики, которого обвиняют в сборе на территории Украины секретной информации для передачи «неопределенному во время досудебного расследования государственному органу Республики Беларусь».

«На следующее заседание суд вызывает свидетелей со стороны обвинения», - сообщил Свободе адвокат белоруса Тарас Герелюк после сегодняшних слушаний в суде.

По его словам, обвинение имеет 14 свидетелей: сначала допросят свидетелей и параллельно будут изучаться письменные доказательства, которые обвинение передало в суд раньше.

Найденный в мобильном телефоне Политики во времени его задержания зашифрованный файл с картой размещения военных подразделений в зоне антитеррористической операции на Донбассе и планом наступательной операции «Шторм» является главным доказательством обвинения.

Суд начал рассматривать по существу дело «белорусского шпиона» 3 апреля. Юрия Политику обвиняют в преступлении по части 1 статьи 114 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.


Политику задержали в июне 2017 года на украинском пограничном переходе «Новые Яриловичи», что на границе с Беларусью. Во время задержания в его телефоне нашли зашифрованный файл с картой размещения военных подразделений в зоне антитеррористической операции на Донбассе и планом наступательной операции «Шторм». Полгода до задержания спецслужбы Украины следили за всеми контактами и перемещения Юрия Политики в Чернигове.

Украинские эксперты высказывали мнение, что украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Беларуси в ответ на задержание Юрия Политики в Чернигове. Шаройко уже осужден белорусским судом к 8 годам тюрьмы за шпионаж.

20:54 20/05/2019
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