Премьер-министр Украины уходит в отставку

«Я принял для себя решение подать в отставку в среду, сразу после очередного заседания правительства», – сказал Гройсман журналистам.





Он отметил, что за три года своей работы ему не стыдно.





«За три года мы не допустили никаких проблем, которые бы несли угрозу для нашего государства», – сказал премьер.





По его словам, страна находится в хорошем состоянии. Валютные резервы составляют $ 20 млрд., на казначейском счете 57 млрд. грн.





К своим достижениям Гройсман причислил децентрализацию, увеличение в 4 раза местных бюджетов, среднюю зарплату в 10 тыс. грн.





«Мы предложили сформировать новую повестку дня, но президент выбрал другой путь».





Гройсман сообщил, что идет на парламентские выборы, чтобы «создать профессиональную команду».



