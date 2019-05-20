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Премьер-министр Украины уходит в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о своей отставке с 22 мая 2019 года. Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает корреспондент «Белсата».

«Я принял для себя решение подать в отставку в среду, сразу после очередного заседания правительства», – сказал Гройсман журналистам.

Он отметил, что за три года своей работы ему не стыдно.

«За три года мы не допустили никаких проблем, которые бы несли угрозу для нашего государства», – сказал премьер.

По его словам, страна находится в хорошем состоянии. Валютные резервы составляют $ 20 млрд., на казначейском счете 57 млрд. грн.

К своим достижениям Гройсман причислил децентрализацию, увеличение в 4 раза местных бюджетов, среднюю зарплату в 10 тыс. грн.

«Мы предложили сформировать новую повестку дня, но президент выбрал другой путь».

Гройсман сообщил, что идет на парламентские выборы, чтобы «создать профессиональную команду».


20:12 20/05/2019
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