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Политолог: решение Зеленского о роспуске Рады есть, но досрочных выборов может не быть

Решение Владимира Зеленского досрочно распустить Верховную Раду может быть оспорено в суде, а его выполнение – затянуто, считает украинский политолог Виталий Кулик. Об этом он сказал в комментарии Belsat.eu.

Эксперт говорит о казусе в трактовке того, когда коалиция прекратила существование.

«Одна часть политикума считает, что это произошло в 2016 году, а потому президент Зеленский имеет формальное право роспуска парламента. Соответственно, как только указ президента появится на его сайте, страна входит в избирательный процесс. Очевидно, что советники Зеленского убедили его, что таково положение дел и его решение находится в правовом поле.

С другой стороны, есть формальное объявление о прекращении существования коалиции, с которым, как и положено, выступил спикер Верховной Рады. Это и сделал Андрей Парубий несколько дней назад, свидетелям чему мы все и были. Соответственно Рада имеет тридцать дней на создание новой коалиции, ее роспуск невозможен», – объясняет Кулик.

Поскольку политические противники Зеленского не согласятся с таким решением, Украину ждет продолжение этой ситуации в судах.


«Но поскольку наши суды испытывают очень сильное политическое влияние, есть большая вероятность того, что решение о легитимности роспуска затянется до осени. Кроме того не надо забывать, что средства на выборы выделяет правительство. Если Владимир Гройсман выберет тактику соперничества с новым президентом, то он может таким образом торпедировать проведение досрочных выборов», – говорит политолог.

У нас уже была такая ситуация во время президентства Виктора Ющенко, напоминает эксперт, – «указ был, а досрочных выборов не было».

Напомним, сегодня президент Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду Украины.

ОК/ЛБ, belsat.eu
18:37 20/05/2019
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