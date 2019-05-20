Эксперт говорит о казусе в трактовке того, когда коалиция прекратила существование.





«Одна часть политикума считает, что это произошло в 2016 году, а потому президент Зеленский имеет формальное право роспуска парламента. Соответственно, как только указ президента появится на его сайте, страна входит в избирательный процесс. Очевидно, что советники Зеленского убедили его, что таково положение дел и его решение находится в правовом поле.





С другой стороны, есть формальное объявление о прекращении существования коалиции, с которым, как и положено, выступил спикер Верховной Рады. Это и сделал Андрей Парубий несколько дней назад, свидетелям чему мы все и были. Соответственно Рада имеет тридцать дней на создание новой коалиции, ее роспуск невозможен», – объясняет Кулик.





Поскольку политические противники Зеленского не согласятся с таким решением, Украину ждет продолжение этой ситуации в судах.









«Но поскольку наши суды испытывают очень сильное политическое влияние, есть большая вероятность того, что решение о легитимности роспуска затянется до осени. Кроме того не надо забывать, что средства на выборы выделяет правительство. Если Владимир Гройсман выберет тактику соперничества с новым президентом, то он может таким образом торпедировать проведение досрочных выборов», – говорит политолог.





У нас уже была такая ситуация во время президентства Виктора Ющенко, напоминает эксперт, – «указ был, а досрочных выборов не было».





Напомним, сегодня президент Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду Украины.