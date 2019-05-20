Плохая примета: президентское удостоверение Зеленского упало на пол после вручения
Во время инаугурации в Верховной Раде президентское удостоверение Владимира Зеленского упало на пол. После вручения новоизбранный президент Украины положил удостоверение на специальную подушку, которую держал солдат. На видео, которое опубликовано inforesist, виден этот инцидент.
После того, как Владимир Зеленский положил удостоверение на специальную подушечку и солдат почетного караула начал отступать, оно слетело и упало. Поднял документ и положил на место один из народных депутатов.
Следует отметить, что казусы происходили и во время вступления в должность других президентов Украины. Так, во время инаугурации Виктора Януковича, когда он входил в здание Верховной Рады, перед ним внезапно закрылась дверь. Плохой знак был замечен и во время инаугурации Петра Порошенко. В частности, когда он проходил через почетный караул, то одному из солдат стало плохо: у него подкосились ноги, оружие упало на землю.
18:30 20/05/2019