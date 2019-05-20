Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Плохая примета: президентское удостоверение Зеленского упало на пол после вручения

Во время инаугурации в Верховной Раде президентское удостоверение Владимира Зеленского упало на пол. После вручения новоизбранный президент Украины положил удостоверение на специальную подушку, которую держал солдат. На видео, которое опубликовано inforesist, виден этот инцидент.

После того, как Владимир Зеленский положил удостоверение на специальную подушечку и солдат почетного караула начал отступать, оно слетело и упало. Поднял документ и положил на место один из народных депутатов.

Следует отметить, что казусы происходили и во время вступления в должность других президентов Украины. Так, во время инаугурации Виктора Януковича, когда он входил в здание Верховной Рады, перед ним внезапно закрылась дверь. Плохой знак был замечен и во время инаугурации Петра Порошенко. В частности, когда он проходил через почетный караул, то одному из солдат стало плохо: у него подкосились ноги, оружие упало на землю.
18:30 20/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
Политолог: решение Зеленского о роспуске Рады есть, но досрочных выборов может не быть
Зеленскому передали поздравление от Лукашенко
Путин отказался поздравлять Зеленского. Лукашенко тоже не спешит


Блоги
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка
Павел Севярынец
Расейская ядзерная бомба
Игорь Масловский
Дым Голодных игр
Анатолий Лебедько
Оршанские «#Бурбалкi» – о суперрегионе,...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё