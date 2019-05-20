После того, как Владимир Зеленский положил удостоверение на специальную подушечку и солдат почетного караула начал отступать, оно слетело и упало. Поднял документ и положил на место один из народных депутатов.





Следует отметить, что казусы происходили и во время вступления в должность других президентов Украины. Так, во время инаугурации Виктора Януковича, когда он входил в здание Верховной Рады, перед ним внезапно закрылась дверь. Плохой знак был замечен и во время инаугурации Петра Порошенко. В частности, когда он проходил через почетный караул, то одному из солдат стало плохо: у него подкосились ноги, оружие упало на землю.