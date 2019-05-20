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Администрация президента: закон о поддержке белорусского языка не нужен

Депутат Елена Анисим получила ответ из Администрации президента по поводу проекта Закона о государственной поддержке белорусского языка. "Чуда не произошло", — комментирует она. На Карла Маркса, 38 соглашаются, что белорусский язык нужно развивать, но считают, что все необходимые законы на этот счёт уже приняты.

АП напоминает, что по Конституции в Беларуси — два государственных языка и каждый имеет право пользоваться родным языком и выбирать язык общения. Государство при этом гарантирует свободу выбора языка воспитания и обучения. А развитие и применение различных языков регулируется законом "О языках в Республике Беларусь", принятом в 1990 году.

"Таким образом, вопросы употребления белорусского языка урегулированы действующим законодательством", — суммируется в документе за подписью заместителя главы Администрации президента Владимира Жевняка.

На практике же белорусский язык в Беларуси употребляется намного реже, чем русский. Детских садов и учебных заведений, где ведётся преподавание на белорусском языке, в несколько раз меньше, чем тех, где пользуются русским языком. Семьи, где дети говорят по-белорусски, вынуждены объединяться, чтобы в саду появилась белoрусскоязычная группа.


Согласно статистике, опубликованной на сайте Минобразования, в 2016-2017 учебном году в 1-11-х классах школ Беларуси обучалось около 967 тысяч детей, из них 128,6 тысяч (13,3%) — на белорусском языке. По данным на 2018 год, в Минске было всего десять белорусскоязычных средних учебных заведений. 

Еврорадио
18:16 20/05/2019
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