АП напоминает, что по Конституции в Беларуси — два государственных языка и каждый имеет право пользоваться родным языком и выбирать язык общения. Государство при этом гарантирует свободу выбора языка воспитания и обучения. А развитие и применение различных языков регулируется законом "О языках в Республике Беларусь", принятом в 1990 году.





"Таким образом, вопросы употребления белорусского языка урегулированы действующим законодательством", — суммируется в документе за подписью заместителя главы Администрации президента Владимира Жевняка.





На практике же белорусский язык в Беларуси употребляется намного реже, чем русский. Детских садов и учебных заведений, где ведётся преподавание на белорусском языке, в несколько раз меньше, чем тех, где пользуются русским языком. Семьи, где дети говорят по-белорусски, вынуждены объединяться, чтобы в саду появилась белoрусскоязычная группа.









Согласно статистике, опубликованной на сайте Минобразования, в 2016-2017 учебном году в 1-11-х классах школ Беларуси обучалось около 967 тысяч детей, из них 128,6 тысяч (13,3%) — на белорусском языке. По данным на 2018 год, в Минске было всего десять белорусскоязычных средних учебных заведений.