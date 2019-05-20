Верховный суд отказал "Бессмертному полку" в регистрации





«Это явно политическое решение. Наши права опять нарушены. Будем обжаловать», — заявил после суда Валерий Драко, один из соучредителей «Бессмертного полка» в Беларуси, передает Свабода.





В 2018 году Главное управление юстиции Мингорисполкома дважды отказало в регистрации городского общественного объединения «Бессмертный полк». Чиновники нашли ряд нарушений в регистрационных документах и ​​уставе объединения.





«Главное управление юстиции Мингорисполкома выполняет политический заказ — во что бы то ни стало не регистрировать в Беларуси «Бессмертный полк»», — заявил суду Леонид Школьников, и с ним согласились другие активисты, которые подавали апелляцию.





«У чиновников такая тактика: одни нарушения называют, а другие приберегают на потом. Чтобы тянуть с регистрацией бесконечно. Поэтому нужно, чтобы прокуратура рассмотрела их действия на предмет недобросовестного исполнения служебных обязанностей», — предложил на заседании активист Генрих Симановский.





Однако представитель прокуратуры Ирина Ковальчук на предложения разобраться с чиновниками Мингорисполкома никак не отреагировала. «Отказать в удовлетворении апелляционной жалобы и оставить решение Минского городского суда без изменений», — заявила Ирина Ковальчук.





Посовещавшись 2,5 часа, коллегия Верховного суда с ее аргументами согласилась.









Одним из аргументов учредителей местного «Бессмертного полка» было то, что Беларусь и Россия строят союзное государство.





«Как же так? Мы союзники, а здесь плетемся в хвосте… Не хотят регистрировать организацию с таким популярным в России названием? Теперь мы поставим на обсуждение такой вопрос: если нас не регистрируют как минскую городскую организацию, то будем пытаться зарегистрироваться как республиканское объединение. Либо зарегистрируемся за рубежом, в России. Отступать не собираемся», — сказал «Свабоде» лидер организации Валерий Драко.