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Зеленскому передали поздравление от Лукашенко

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко передал президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления со вступлением в должность от главы белорусского государства, сообщили в посольстве Беларуси в Украине.

Сегодня в Верховной раде Украины состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. 

Лукашенко в Киев не поехал. Беларусь представлял заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, который и передал поздравления Владимиру Зеленскому с официальным вступлением в должность от главы Беларуси.

Также Игорь Ляшенко провел рабочую встречу с вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадием Зубко. 


Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-украинских отношений в торгово-экономической сфере, а также подготовку к проведению II Форума регионов Беларуси и Украины. Его планируется провести в октябре в Житомире.

Источник: belta.by
17:15 20/05/2019
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