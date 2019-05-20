Зеленскому передали поздравление от Лукашенко

Сегодня в Верховной раде Украины состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.





Лукашенко в Киев не поехал. Беларусь представлял заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, который и передал поздравления Владимиру Зеленскому с официальным вступлением в должность от главы Беларуси.





Также Игорь Ляшенко провел рабочую встречу с вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадием Зубко.









Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-украинских отношений в торгово-экономической сфере, а также подготовку к проведению II Форума регионов Беларуси и Украины. Его планируется провести в октябре в Житомире.