Лукашенко ждут в Казахстане





Об этом заявил сегодня посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев.





По словам дипломата, визит главы белорусского государства в Казахстан позволит закрепить существующие договоренности и вывести двусторонние отношения на более качественный уровень.





Посол отметил, что в двусторонней торговле сложился заметный дисбаланс в пользу Беларуси и Казахстан хочет выравнять свои позиции.



