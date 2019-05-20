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Лукашенко ждут в Казахстане

В Казахстане во второй половине года ждут с визитом главу Беларуси Александра Лукашенко.


Об этом заявил сегодня посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев.

По словам дипломата, визит главы белорусского государства в Казахстан позволит закрепить существующие договоренности и вывести двусторонние отношения на более качественный уровень.

Посол отметил, что в двусторонней торговле сложился заметный дисбаланс в пользу Беларуси и Казахстан хочет выравнять свои позиции. 


Источник: belta.by
14:59 20/05/2019
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