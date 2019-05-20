Путин отказался поздравлять Зеленского. Лукашенко тоже не спешит





«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.





На уточняющий вопрос, когда это может произойти, он ответил следующее: «Я не должен это раскрывать. Первые успехи будут очевидны, если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом».









Ранее Кремль уже не раз отказывался поздравлять Зеленского с победой на выборах после официального оглашения результатов голосования, передает meduza.io









При этом, какк сообщает его пресс-служба, он уже успел принять верительные грамоты у послов 9 государств и поздравить президента Камеруна с Национальным днем Республики Камерун.





Напомним, во время президентской кампании в Украине Лукашенко высказывал уверенность (даже после первого тура выборов, который с большим отрывом выиграл Зеленский), что президентом этой страны на второй срок будет переизбран Петр Порошенко.

Глава Беларуси Александр Лукашенко также пока не поздравил Владимира Зеленского со вступлением в должность.