Путин отказался поздравлять Зеленского. Лукашенко тоже не спешит
Владимир Путин не будет отправлять поздравление или звонить Владимиру Зеленскому после его инаугурации 20 мая на посту президента Украины.
«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
На уточняющий вопрос, когда это может произойти, он ответил следующее: «Я не должен это раскрывать. Первые успехи будут очевидны, если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом».
Ранее Кремль уже не раз отказывался поздравлять Зеленского с победой на выборах после официального оглашения результатов голосования, передает meduza.io
Глава Беларуси Александр Лукашенко также пока не поздравил Владимира Зеленского со вступлением в должность.
При этом, какк сообщает его пресс-служба, он уже успел принять верительные грамоты у послов 9 государств и поздравить президента Камеруна с Национальным днем Республики Камерун.
Напомним, во время президентской кампании в Украине Лукашенко высказывал уверенность (даже после первого тура выборов, который с большим отрывом выиграл Зеленский), что президентом этой страны на второй срок будет переизбран Петр Порошенко.
"Белорусский партизан"
13:31 20/05/2019