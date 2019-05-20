Скандал в российском "Коммерсанте": из-за статьи о Матвиенко уходит весь отдел политики
Сотрудники отдела политики газеты "Коммерсантъ" написали заявления об уходе после решения акционеров уволить двух корреспондентов за статью о Валентине Матвиенко.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсант
Об этом в своём фейсбуке сообщил заместитель главного редактора газеты Глеб Черкасов, курирующий в издании политику. Он так же написал заявление об увольнении.
Ранее днём стало известно, что специальный корреспондент "Коммерсанта" Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уволены из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом они сообщили на своих страницах в Фейсбуке.
По словам журналистов, такое решение принял акционер.
Статья о возможной отставке Матвиенко была опубликована 17 апреля. В ней со ссылкой на источники в государственных структурах говорилось, что председатель Совета Федерации может покинуть свой пост в мае и перейти на работу в Пенсионный фонд.
Наиболее вероятным кандидатом на её место назывался глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По словам собеседников "Коммерсанта", Матвиенко обсудит возможность своей отставки с президентом Владимиром Путиным в мае.
В тот же день, когда в "Коммерсанте" появилась эта статья, телеканал "Дождь" сообщил, что вопрос о возможном уходе с поста Матвиенко обсуждают в Кремле и, что это может быть связано с задержанием прямо во врмя заседания члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.
Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что им о возможной отставке Матвиенко ничего не известно.
Представитель владельца издания Алишера Усманова не ответил на звонок "Ведомостей".
В марте об увольнении из "Коммерсанта" сообщила обозреватель газеты Мария Карпенко. Она заявила, что ее уволили из-за недовольства Кремля и Смольного тем, как она освещает избирательную кампанию временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова в телеграм-канале "Ротонда".
Источник: svoboda.org
12:40 20/05/2019