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Об этом в своём фейсбуке сообщил заместитель главного редактора газеты Глеб Черкасов, курирующий в издании политику. Он так же написал заявление об увольнении.









Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уволены из-за Валентины Матвиенко. Об этом они сообщили на своих страницах в Фейсбуке. Ранее днём стало известно, что специальный корреспондент "Коммерсанта"и заместитель редактора отдела политикиуволены из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Об этом они сообщили на своих страницах в Фейсбуке.





По словам журналистов, такое решение принял акционер.





Статья о возможной отставке Матвиенко была опубликована 17 апреля. В ней со ссылкой на источники в государственных структурах говорилось, что председатель Совета Федерации может покинуть свой пост в мае и перейти на работу в Пенсионный фонд.





Наиболее вероятным кандидатом на её место назывался глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По словам собеседников "Коммерсанта", Матвиенко обсудит возможность своей отставки с президентом Владимиром Путиным в мае.









В тот же день, когда в "Коммерсанте" появилась эта статья, телеканал "Дождь" сообщил, что вопрос о возможном уходе с поста Матвиенко обсуждают в Кремле и, что это может быть связано с задержанием прямо во врмя заседания члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.





Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что им о возможной отставке Матвиенко ничего не известно.





Представитель владельца издания Алишера Усманова не ответил на звонок "Ведомостей".





В марте об увольнении из "Коммерсанта" сообщила обозреватель газеты Мария Карпенко. Она заявила, что ее уволили из-за недовольства Кремля и Смольного тем, как она освещает избирательную кампанию временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова в телеграм-канале "Ротонда".