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Зеленский назвал главное условие диалога с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но сначала должно произойти освобождение военнопленных.


Как передает УНИАН, об этом глава Украины сказал в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде. 

"История несправедлива - это правда. Не мы начали эту войну! Не мы начали, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы, готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение украинских пленных", - подчеркнул Зеленский. 


Ранее в том же обращении Зеленский назвал своим первым заданием прекращение огня на Донбассе.

"Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами - в обороне родной земли, японцами - в технологиях, швейцарцами - в умении счастливо жить друг с другом, несмотря на любые разногласия. И наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе", - сказал он.



"Белорусский партизан"
11:01 20/05/2019
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