Зеленский назвал главное условие диалога с Россией





Как передает УНИАН , об этом глава Украины сказал в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде.





"История несправедлива - это правда. Не мы начали эту войну! Не мы начали, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы, готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение украинских пленных", - подчеркнул Зеленский.









Ранее в том же обращении Зеленский назвал своим первым заданием прекращение огня на Донбассе.





"Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами - в обороне родной земли, японцами - в технологиях, швейцарцами - в умении счастливо жить друг с другом, несмотря на любые разногласия. И наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе", - сказал он.