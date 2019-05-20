Зеленский вступил в должность президента Украины и распустил Верховную Раду
Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины
Его инаугурация прошла 20 мая в зале Верховной Рады страны. К присяге Зеленского привела глава Конституционного Суда Украины Наталья Шаптала, передает gordonua.com
Зеленский произнес текст присяги, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие.
Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук вручила Зеленскому удостоверение президента Украины. Зеленскому также вручили официальные символы государства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в инаугурационной речи в Верховной Раде, что каждый украинец может сделать все для развития страны.
"Это не моя, это наша общая победа… И это наш общий шанс, за который мы несем ответственность. И только что не только я принимал присягу. Каждый из нас положил руку на Конституцию и каждый из нас присягнул на верность Украине", – заявил Зеленский.
Он добавил, что каждый несет ответственность за Украину, и каждый на своем месте может сделать все для развития Украины. "Европейская страна начинается с каждого", – добавил Зеленский.
Зеленский также призвал украинцев во всем мире привезти в Украину "свои знания, опыт и ментальные ценности", чтобы строить новую страну, заявив, что готов предоставить украинское гражданство всем, кто готов приехать и строить сильную Украину.
"Я обращаюсь ко всем украинцам на планете: "Вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую успешную и сильную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой", – подчеркнул Зеленский.
Новый президент Украины также заявил о роспуске Верховной Рады - досрочные выборы в парламент должны пройти через два месяца.
Шестой президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность, объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом он заявил, выступая на торжественном заседании парламента 20 мая.
Он призвал парламент принять некоторые законопроекты, среди которых снятие депутатской неприкосновенности, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение и другие. "У вас на это будет два месяца. Я распускаю Верховную Раду VIII созыва", – сказал Зеленский депутатам.
Других деталей он не озвучил.
"Белорусский партизан"
10:47 20/05/2019