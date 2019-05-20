Президент Украины Владимир Зеленский заявил в инаугурационной речи в Верховной Раде, что каждый украинец может сделать все для развития страны.





"Это не моя, это наша общая победа… И это наш общий шанс, за который мы несем ответственность. И только что не только я принимал присягу. Каждый из нас положил руку на Конституцию и каждый из нас присягнул на верность Украине", – заявил Зеленский.





Он добавил, что каждый несет ответственность за Украину, и каждый на своем месте может сделать все для развития Украины. "Европейская страна начинается с каждого", – добавил Зеленский.