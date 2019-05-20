Что белорусские военные делают в Узбекистане?
Военные спецпоздразделений Узбекистана и Беларуси 19 мая начали совместные военные учения под названием «Боевое сотруджество». Открытие состоялось на полигоне «Гурумсарай» в Наманганской области, сообщает УзА.
В мероприятии приняли участие офицеры центрального аппарата Министерства обороны Узбекистана, командующий войсками Восточного военного округа полковник Лутфулло Бузруков, полковник армии Беларуси Олег Костромин, военнослужащие и представители государственных и общественных организаций двух стран.
С белорусской стороны участие принимают 22 военнослужащих, которые прибыли в страну 17 мая на военно-транспортном самолете Ил-76МД в аэропорт Ферганы. Учения продлятся с 20 по 27 мая этого года.
Это первые совместные учения с Беларусью, они проводятся согласно плану практических мер по дальнейшему совершенствованию сотрудничества в области безопасности, подписанному между двумя государствами.
Перед этим в апреле на полигоне «Фориш» в Джизакской области Узбекистана прошлисовместные тактико-специальные учения Вооруженных сил Узбекистана, Пакистана и Турции под названием «Щит содружества – 2019».
Источник: fergana
10:24 20/05/2019