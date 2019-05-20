Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Трамп угрожает Ирану полным уничтожением

Дональд Трамп пригрозил Ирану «наступлением конца» и призвал Тегеран никогда не угрожать Вашингтону.

Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от военных действий и пригрозил Ирану «наступлением конца». «Если Иран хочет воевать, то Ирану официально наступит конец. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам», — написал Трамп в своем Twitter в воскресенье, 19 мая.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке.

Тегеран дал пяти участникам группы «пять плюс один» 60 дней на защиту нефтяного и банковского секторов страны от санкций США. Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отвергли эти требования, а Трамп объявил о введении новых санкций в отношении Ирана.

США затем направили на Ближний Восток авианосную ударную группировку во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков, а после одобрили отправку в регион десантно-вертолетного корабля «Арлингтон» и ракетного комплекса Patriot.





09:22 20/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
Не все чисто: транзакции компаний Трампа и его зятя вызвали подозрения в Deutsche Bank
Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров в Мекке
Трамп надеется избежать войны с Ираном - СМИ


Блоги
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка
Павел Севярынец
Расейская ядзерная бомба
Игорь Масловский
Дым Голодных игр
Анатолий Лебедько
Оршанские «#Бурбалкi» – о суперрегионе,...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё