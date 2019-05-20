Внешнеполитическое шитье Минска белыми нитками

Непрозрачный визит генерала в Баку

Визит в Баку начальника Генштаба ВС РБ генерала Белоконева призван был придать новый импульс в развитии двусторонних отношений Беларуси с Азербайджаном. Естественно, без внимания такую активность не могли оставить в Армении, по- прежнему остающейся в состоянии войны с Азербайджаном. Особенно это касается военного и военно-технического сотрудничества с ним своего белорусского союзника по ОДКБ. Тема не новая. И о ней снова напомнил глава МИД Армении. Примечательно, что на этот раз в своем интервью враждебному для официального Минска телеканалу Белсат, которое было дано во время брюссельских посиделок по случаю 10 летнего существования проекта ЕС «Восточное партнерство». Как известно, приглашение на это мероприятие в Минске отклонили и там был белорусский коллега армянского министра. Так вот, когда его спросили о продаже Беларусью ракетных систем, другого оружия Азербайджану последовал ясный ответ: мы это не принимаем, это неприемлемо. «Для вас это бизнес, для нас это оружие, которое убивает наших людей. Потому эта чувствительность у нас была и остается очень высокой. То есть не чувствительность, а просто неприемлемость»,-- сказал министр Зограб Мнацаканян.





Сказано это было почти во время нахождения в Баку с официальным визитом военной делегации из Минска во главе с начальником Генштаба ВС РБ генералом Белоконевым. Интересно, что анонс о данном визите провисел на сайте МО РБ всего два дня ( суббота-воскресенье). А потом о самом визите случилось полное забвение в СМИ, и информацию любопытным приходилось черпать с сайта Минобороны Азербайджана. Можно предположить, что такая «скромность» в освещении визита белорусской военной делегации была вызвана другим, брюссельским мероприятием стран-участниц «Восточного партнерства», среди которых вместе с Беларусью и враждебные друг другу Армения и Азербайджан. Насколько плодотворно общались между собой министры иностранных дел Беларуси и этих двух стран, неизвестно.









Ереван реагирует

А вот то, что минские геостратеги приурочили бакинский визит к брюссельскому представляется не случайным. И не только потому, что после армянской бархатной революции между Минском и Ереваном возникло видимое напряжение из-за поста генсека ОДКБ, которое никак пока не может занять госсекретарь Совбеза РБ. Ведь затяжка с назначением нового госсекретаря вызвала в определенных кругах тревожную неопределенность, влияющую уже на внутриполитическую атмосферу в Беларуси. Так трактуют эту ситуацию некоторые наблюдатели. Пока ничего не известно о результатах обещанного решения этого вопроса на мероприятии ОДКБ, прошедшего в конце минувшей нед





Судя по интервью Белсату главы МИД Армении, каких-то новостей о досрочных назначениях в ОДКБ быть не должно. Ну, разве что о появившейся в разных СМИ ( не белорусских) информации о том, что Азербайджан и Беларусь готовятся к проведению военных учений. Видимо, эта тема была главной во время визита белорусской военной делегации в Баку.





Вместо русского турецкий мир?

Стоит напомнить, что почти месяц назад состоялся визит Александра Лукашенко в Турцию. По официальной информации, в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом обсуждались в том числе и вопросы взаимодействия в военно-технической сфере. Об особом интересе к этой сфере сотрудничества можно судить и по появлению генерала Белоконева у стендов образцов военной техники, показанных ему как в Баку, так и в Минске, где он вместе с госсекретарем СБ Станиславом Засем и главой Госвоенпрома Романом Головченко открыл 15 мая 9-й Международную выставку вооружения и военной техники MILEX-2019. Обычно, в таком формате министерство обороны представлял ее глава. Надо полагать, нынешнее отсутствие генерала Андрея Равкова было вызвано какими-то вескими причинами. Может быть и отпуском. Но никаких официальных пояснений по этому поводу слышно не было, что при нынешней атмосфере тревожных ожиданий, например, совещания силового блока, может порождать различные слухи, версии. А отсутствие нормальной, законной информации о визите генерала Белоконева в Баку может свидетельствовать и о продолжении совкового застоя, параличе в некоторых структурах военного ведомства.





Упоминание военно-технического сотрудничества с Турцией, находящейся в отношениях с Азербайджаном по формуле « два государства- один народ» ( но не союзное государство) не случайно. Анкара пытается получить свою выгоду и от всестороннего развития двусторонних отношений с другими партнерами. Например, в таких евразийских структурах, как ОДКБ и ЕАЭС. Дистанцируясь от химер « русского мира», Беларусь довольно стремительно оказывается уже в «турецком мире». А поведение официального Минска и его МИД, некоторых иных структур напоминает шитье белыми нитками очевидного и вероятного- расползание ОДКБ и ЕАЭС, да и проекта «Восточное партнерство». Аминь.











