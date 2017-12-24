Кадыров заявил о подготовке терактов в Чечне

"Мы сейчас знаем, у нас есть информация о нескольких шайтанах, они отправили их совершать теракты в Чечню, они дошли до Грузии", - заявил Кадыров во время программы Итоги недели.





Он отметил, что силовики готовы к любому сценарию и смогут их ликвидировать, "как только они перейдут границу". "Мы полностью все каналы, все ходы, выходы контролируем", - сказал Кадыров.





20 декабря США внесли пятерых россиян, в том числе главу Чечни Рамзана Кадырова, в санкционный список согласно закону, известному как Акт Магнитского.