Квасьневский: Смоленская катастрофа была несчастным случаем

"Все, что раньше сказала правительственная комиссия, которой руководил господин Миллер - это все правильно. Это был несчастный случай, много сделанных ошибок. По-моему, здесь не было никакого взрыва, никакого политического заговора или чего-то такого", - заявил Квасьневский.





Экс-президент Польши отметил, что в авиакатастрофе погибли многие его друзья, в том числе бывший руководитель его администрации. "Я с болью смотрю, как политически используют эту трагедию уже столько лет, я не ожидаю что ееще что-то серьезное там можно найти", - подчеркнул Квасьневский.





В начале декабря глава Минобороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что новый польский отчет об обстоятельствах Смоленской катастрофы появится весной 2018 года. Министр подчеркнул, что в нем будут опровергаться ключевые тезисы предыдущей польской комиссии экс-главы МВД Ежи Миллера о том, что самолет зашел ниже уровня безопасного принятия решения об отходе на второй круг, что в кабине самолета были посторонние лица, а главное, что на борту самолета не было взрыва.





14 декабря заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Россия скрывает ключевых свидетелей и не отдает Польше разбитый правительственный Ту-154М, что тормозит установление правды об обстоятельствах Смоленской катастрофы и заставляет Варшаву задуматься над настоящими намерениями российской стороны.





10 апреля 2010 года самолет Ту-154М президента Польши разбился при заходе на посадку под российским Смоленском. Все 96 человек, находившихся на борту, в том числе тогдашний польский лидер Лех Качиньский и его жена Мария, погибли.