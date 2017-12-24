Новым председателем Молодежи БНФ стала 18-летняя Анна Смилевич
В Минске состоялся съезд Молодежи БНФ, в ходе которого была избрана новая председатель организации. Ей стала 18-летняя студентка Института журналистики Анна Смилевич.
Девушке отдали голоса 57% участников съезда. У ее конкурента, 21-летнего Никиты Краснокуцкого, 43% голосов.
Ранее молодежное крыло Партии БНФ возглавлял Юрий Лукашевич, недавно он стал заместителем председателя партии. А Смилевич была пресс-секретарем.
18:31 24/12/2017
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