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В законодательстве предусмотрят чрезвычайный бюджет на случай нарастания военной угрозы — им будет распоряжаться президент

Обе палаты белорусского парламента одобрили изменения в Бюджетный кодекс, предложенные Александром Лукашенко.


Наибольший интерес вызывает нововведение, касающееся использования средств в период нарастания военной угрозы.

Согласно проекту закона, в военное время или в случае нарастания угрозы должен формироваться чрезвычайный бюджет «для финансирования мероприятий по защите суверенитета и территориальной целостности Беларуси».

Отличие чрезвычайного бюджета в том, что он принимается президентом, а не парламентом. Отчет об исполнении также получает президент.
NN.by
17:24 24/12/2017






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