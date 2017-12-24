Наибольший интерес вызывает нововведение, касающееся использования средств в период нарастания военной угрозы.





Согласно проекту закона, в военное время или в случае нарастания угрозы должен формироваться чрезвычайный бюджет «для финансирования мероприятий по защите суверенитета и территориальной целостности Беларуси».





Отличие чрезвычайного бюджета в том, что он принимается президентом, а не парламентом. Отчет об исполнении также получает президент.