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Белорусские практики дошли до Саудовской Аравии: свободу принца оценили в 6 миллиардов

Власти Саудовской Аравии требуют, чтобы задержанный по обвинению в коррупции принц, миллиардер Аль-Валид бен Таляль выплатил примерно $6 млрд за свое освобождение. Об этом сообщается в статье, опубликованной в субботу в газете The Wall Street Journal.



По сведениям ее источников, миллиардер, как многие другие лица, также обвиненные в коррупции, находятся в отеле Эр-Рияда, который не могут добровольно покинуть. Некоторые уже согласились передать властям часть своих активов в обмен на освобождение. При этом, как отмечает издание, $6 млрд — это одна из наиболее крупных сумм выкупа, которые саудовские власти затребовали у задержанных.

По словам источников газеты, Аль-Валид бен Таляль пока отказывается выкупаться. Он подчеркивает, что этот шаг фактически стал бы официальным признанием причастности к коррупции, чего он не признает, а также нанес бы сильнейший удар его бизнесу. Миллиардер вместо этого предлагает передать саудовским властям часть своего конгломерата Kingdom Holding, который оценивается в $8,7 млрд. По данным журнала Forbes, общая стоимость активов принца составляет около 18,7 млрд долларов, и он является одним из богатейших людей на Ближнем Востоке.

В ночь на 5 ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом задержал и поместил под стражу в гостинице Эр-Рияда десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвиненных в совершении финансовых и должностных преступлений. По информации прокуратуры, допрошены были примерно 200 человек. Как заявил кронпринц в интервью газете The New York Times, 95% обвиняемых уже согласились на сделку, передав часть своих активов властям в обмен на освобождение из-под стражи.

Напомним, что в Беларуси уже давно существует практика, когда бизнесменов и чиновников выпускают из тюрьмы после уплаты определенной суммы. Безо всякого суда...

15:08 24/12/2017






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