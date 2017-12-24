«Единая Россия» 23 декабря на очередном XXVII съезде проголосовала за выдвижение Владимира Путина кандидатом на пост президента и поручила всем структурам и депутатам партии организовать всестороннюю поддержку Путину на выборах. Ранее Владимир Путин заявил о том, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. Выступая на съезде партии, он призвал делегатов не относиться к своей стране как к «любимой бабушке» и «просто давать ей лекарства», а сделать ее «молодой и устремленной вперед».





Партия «Гражданская инициатива» политика Андрея Нечаева официально выдвинула телеведущую Ксению Собчак в качестве кандидата на президентских выборах. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своих президентских амбициях, предлагает программу «123 трудных шага».





«Мы должны вернуть в российскую политическую жизнь правду, о которой забыли, и свободу, которую потеряли», - заявила Собчак, выступая перед делегатами съезда «Гражданской инициативы». В первую очередь, по ее мнению, государство должно давать людям всех возрастов право на образование. Также, считает Собчак, «государство не имеет права диктовать людям, какую религию им исповедовать и вообще, верить ли им в бога, не имеет права принудительно призывать на воинскую службу, если не находится в состоянии глобальной войны». «И уж конечно делить людей на первый и второй сорт по их национальности, полу, сексуальной ориентации, цвету кожу или физических возможностям», - сказала она. За выдвижение Собчак высказались 96 делегатов съезда, против - 7, воздержались - 3. Для регистрации кадидатом ей нужно набрать 100 тысяч подписей (без партийной поддержки пришлось бы собирать 300 тысяч).





А вот КПРФ входит в действующий состав парламента, поэтому ее кандидат получает регистрацию на выборах автоматически. И кандидатом этим стал Павел Грудинин из Подмосковья. 73-летний Геннадий Зюганов на выборы не пойдет. Выдвижение состоялось на съезде КПРФ в субботу, 23 декабря. За соответствующее решение проголосовало большинство делегатов съезда, сообщает РБК. По информации агентства, против кандидатуры Грудинина проголосовали 11 делегатов, 303 делегата отдали свои голоса за него. Голосование было безальтернативным.

Выступая перед делегатами съезда, Грудинин сказал, что партийцев поддержать его кандидатуру «убедил» именно лидер КПРФ. По его словам, его предвыборная программа - это программа Зюганова. «Я готов подписаться под каждым его словом», - сказал Грудинин. «Все мои действия будут согласованы с избирательным штабом, и я прошу, чтобы его возглавил Геннадий Андреевич», - добавил он. «Нашу победу могут украсть, мы это знаем. Но наше дело правое, и победа будет за нами», - резюмировал директор совхоза имени Ленина.

Грудинин возглавляет бывший совхоз, преобразованный в ЗАО, совхоз с 1995 года. С 1997 по 2011 год он был депутатом Мособлдумы и членом партии «Единая Россия», а на президентских выборах 2000 года - доверенным лицом Путина. Бывший единоросс регулярно критикует правительство. В 2015 году он более двух месяцев не мог добиться разрешения на торговлю в столице. Директор совхоза угрожал оставить урожай в поле - в итоге мэрия пошла на уступки.





Помимо Путина, Собчак и Грудинина, на пост президента намерены баллотироваться Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, телеведущая Екатерина Гордон, бизнесмен Сергей Полонский и политик Алексей Навальный (председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что он не имеет права баллотироваться из-за судимости). 24 декабря Алексея Навального выдвинули в президенты в ходе собрания инициативной группы граждан в Москве - на пляже в курортной зоне Серебряный бор. «За» проголосовали 742 человека, сообщает корреспондент АП в Москве Наталья Васильева. Решение принято единогласно. Вместе с журналистами на собрании было больше тысячи человек, в том числе два представителя Московской городской избирательной комиссии.





Выборы пройдут 18 марта.