Белорусский IT-гибрид: условная «шарашка» с поправкой на эпоху

Можно обещать бесплатные завтраки, но, как показывает история, они превращаются в тюремную похлебку.

Хосе Пинера





Минувшая неделя прошла под знаком звучных деклараций на самом высоком уровне об инновационной экономике. 11 декабря на совещании у президента обсуждался проект декрета «О развитии цифровой экономики». 12—13 декабря прошел II Съезд ученых Беларуси, на котором с большой речью выступил А. Лукашенко.





Что касается съезда ученых, то здесь не было ничего интересного или необычного. Ситуация в белорусской науке примерно такая же, как и во всей экономике. Снижается доля расходов в госбюджете на научную сферу. В 2007 году на науку выделялось 0,96% ВВП, а в 2015—2016 годах эта цифра составляла лишь 0,5%. О чем можно говорить, если зарплата профессора недотягивает до средней зарплаты по Минску.





Наукоемкость ВВП составляет 0,5%. Концепция национальной безопасности определяет порог этого показателя на уровне 1%. То есть все, что ниже, является угрозой национальной безопасности. В развитых странах этот показатель составляет 2,5—3% от ВВП. Доля действительно инновационной, новой для мирового рынка белорусской продукции незначительная — до 2%.





По-другому и быть не могло. Ибо старая, оставшаяся от советского прошлого форма организации научной деятельности сохранилась в пределах такой же старой социально-экономической модели. Например, Национальная академия наук в ее нынешнем виде — это рудимент другой эпохи. Отсюда и все болезни, которые в значительной степени являются наследием еще советской науки: бюрократизация, приписки и др.





Например, такая неразрешимая для СССР, но вовсе отсутствующая в странах Запада проблема, как внедрение разработок ученых в производство, полностью перекочевала в сегодняшнюю Беларусь. Сколько уже было совещаний, грозных указаний на эту тему, и все безрезультатно. Дело в том, что научные учреждения существуют в не совсем рыночной, в неконкурентной среде. Ибо нынешняя белорусская хозяйственная система, как и советская, невосприимчива к научному прогрессу, инновациям. В такой системе оценку научного продукта дает не рынок, а бюрократ.





Большое оживление в среде политизированной публики вызвал проект декрета «О развитии цифровой экономики», предполагающий льготы и либеральные нормы для развития этой сферы. А. Лукашенко пообещал, что в Беларуси по информационным технологиям будет взрыв, что «наша страна имеет все шансы стать как минимум региональным лидером в развитии самых передовых направлений — искусственного интеллекта, больших данных, хнологии блокчейн». Появились разговоры о возможности «авторитарной модернизации» Беларуси, о ее превращении то ли в новый Гонконг, то ли Сингапур.





Здесь сразу же мы упираемся в проблему системного характера. Возможно ли развитие науки, ІТ в несвободной стране? Исторический опыт показывает, что на определенном этапе, в определенных условиях, в определенных отраслях — да. Это подтверждает и пример СССР, который сумел создать ядерную бомбу, мощную оборонную промышленность, запустить космические программы. Последний случай — КНДР, самая тоталитарная страна в мире, которая создала и собственные ракеты, и ядерную бомбу. Но ведь не случайно СССР проиграл экономическое соревнование Западу, ибо не смог вписаться в научно-технологическую революцию.





Директор Парка высоких технологий (ПВТ) Всеволод Янчевский отметил, что в современном мире страны все чаще конкурируют не территориями, производствами или сырьем и даже не технологиями, а качеством правовых систем: «И люди, и технологии, и капиталы устремляются туда, где им комфортнее с правовой точки зрения». Он отметил, что декретом будет разрешено использовать при совершении сделок в IT-сфере отдельные элементы английского права.





Но одна из важных проблем ведения бизнеса в Беларуси состоит в том, что нет единых норм для функционирования всей экономики. Для разных регионов, секторов и даже отдельных фирм существуют свои эксклюзивные правила. Есть ПВТ, индустриальный парк «Великий камень», свободные экономические зоны, и в каждом случае мы имеем различный правовой режим. А есть же еще льготы для ведущих госпредприятий, для сельхозорганизаций и пр.





Возвращаясь к этому проекту декрета, важно констатировать, что власть готова на создание либеральных условий только в одном секторе экономики, точнее даже, в одном месте — ПВТ. И здесь нужно обратить внимание на самый главный сюжет в выступлении А. Лукашенко на совещании 11 декабря. Он вдруг заговорил о «стабильности и порядке». Казалось бы, причем тут IТ и порядок? Но у кого что болит. «Государство нуждается в силе. Поэтому ее нужно поддерживать», — убеждал он присутствующих представителей IТ-отрасли. Квинтэссенцией его понимания цифровой экономики является следующая фраза: «Ну а если вы создадите здесь такую прекрасную гавань, куда все приедут и будут сами на себя работать и зарабатывать, не думая о других... Честно говоря, не нужна мне такая гавань». Перевожу на понятный язык. Если вы будете зарабатывать, богатеть, быть состоятельными помимо государства, и быть независимыми от государства, то лучше не надо нам такая цифровая экономика.





И вот какие параллели возникают. В сталинском СССР существовал такой экзотический институт, как «шарашки». Это такие научно-исследовательские структуры в ГУЛАГЕ, в которых работали заключенные ученые, инженеры и техники, получавшие льготные условия жизни, питания и пр. Через «шарашки» прошли такие выдающиеся конструкторы, как Сергей Королев, Андрей Туполев.





Не покидает ощущение, что ПВТ — это такая условная «шарашка», с поправкой на эпоху. И тут как раз кстати вспомнить дело Виктора Прокопени. Руководитель компании VP Capital, самый крупный налогоплательщик Беларуси 2016 года, он был арестован в 2015 году, провел в следственном изоляторе более десяти месяцев и был освобожден из заключения после выплаты определенной суммы, которую потребовало следствие. И вот теперь Виктор Прокопеня регулярно выступает на БТ, хвалит политику властей, А. Лукашенко посетил офис его компании в марте этого года, во время визита в ПВТ, 11 декабря пригласил на совещание. Самый известный IТ-бизнесмен в восторге от проекта нового президентского декрета. Такой своеобразный стокгольмский синдром.





Говоря о разрешении применять в ИТ-бизнесе элементы английского права, не стоит забывать, что трактовать его будет самый независимый в мире белорусский суд. В стране отсутствуют гарантии собственности, неприкосновенности личности, нет правового государства, независимого суда. Если в любой момент к тебе могут прийти, отнять бизнес, арестовать и посадить, то все остальное теряет значение.





Кроме того, для создания IT-страны нужна кардинальная реформа системы образования, других сфер. И, наверное, лучшей иллюстрацией к теме построения цифровой экономики стало блокирование сайта «Белорусский партизан». IT-экономика в условиях политической цензуры — это такой экзотический гибрид, которого не видел мир.