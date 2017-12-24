В "деле патриотов" точка пока не поставлена

"Еще прокуратура не сказала свое слово, и, к тому же, заведены новые уголовные дела", - рассказывает она.





Напомним, что задержания начались после заявления Александра Лукашенко 21 марта этого года о том, что в Беларуси "задержали десятки боевиков", которые "тренировались в лагерях с оружием". В течение нескольких дней стало известно о 35 задержанных. Сначала сообщалось, что дело заведено по "подготовке массовых беспорядков" (ч.3 ст.293 УК), позже появилась обвинение в "создании незаконного вооруженного формирования и участии в нем" (арт.287 УК).





Постепенно фигуранты вышли на свободу под подписку о невыезде. Всего по делу о подготовке массовых беспорядков проходила 35 человек. Из них 20 обвинялись еще и по статье о незаконном вооруженном формировании.





В последний день осени председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что "предварительное расследование по уголовному делу окончено, 27 ноября принято решение о прекращении уголовного преследования всех фигурантов по делу и о прекращении самого расследования уголовного дела".





"Сейчас ребята знакомятся с постановлением о прекращении и с материалами дела по их ходатайству, - говорит Нина Шидловская. - После этого материалы направят в прокуратуру, и еще она должна сказать свое слово. Безусловно, вызывают оптимизм слова Носкевича о том, что в деле поставлена ​​точка, но это всего лишь слова. Официально точка еще не поставлена. Прокуратура может отправить дело на доработку ".





Со слов Нины Шидловской, вызывают беспокойство и заведенные новые уголовные дела.





"Как известно, в отношении Андрея Белявского, у которого нашли один патрон, заведено уголовное дело по 2 части 295 статьи Уголовного кодекса Беларуси за незаконное изготовление, приобретение, передачу во владение, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов , взрывчатых веществ, - отмечает она. - Вообще же, нам известно, что уголовные дела по этой статье заведены на трех фигурантов "дела патриотов". Хорошо, что оно закрыта, но, чтобы не получилось так, что решат отыграться за счет новых дел… Они могут стать своеобразной местью. Мы, безусловно, будем отслеживать ситуацию и информировать общественность о том, как будут разворачиваться события дальше ".