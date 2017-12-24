Так, правозащитники еще в июле 2017 года обращались в МВД с коллективным обращением о сокращении срока запрета въезда в Беларусь для Елены Тонкачевой и исключению ее из списка лиц, которым въезд в страну запрещен. Однако МВД оставил обращение без рассмотрения по существу, сославшись на то, что заявители не предоставили доверенность от имени Тонкачевой. Правозащитники не согласились с таким решением ведомства и направили жалобу в суд Центрального района с просьбой признать ответ МВД не основанным на законе и отменить его, а также заставить его рассмотреть коллективное обращение и сократить срок запрета въезда для Тонкачевой. Суд же принял сторону МВД и отказал в удовлетворении жалобы на основании того, что заявителями в обращении поставлен вопрос о правах А. Тонкачевой без предоставления соответствующей доверенности.





При обращении в Минский городской суд юрист ПЦ "Весна" Павел Сапелко среди других правозащитников отмечал, что никто из заявителей не являлся представителем Елены Тонкачевой, а при подаче обращения руководствовался личными публично-правовыми интересами.





"Мой общественный интерес заключался в том, что Елена Тонкачева является признанным международным экспертом в области прав человека, находясь на территории Беларуси, реализовывала программы в социальной и правовой областях, в области культуры и благотворительности. По моему мнению, ее пребывание на территории Беларуси приносит пользу белорусскому обществу", - писал в жалобе в суд Павел Сапелко.





Правозащитник просил решение суда Центрального района г. Минска отменить и вынести новое решение, которым все же вынудить МВД разглядеть коллективное обращение заявителей по существу.





Однако, 21 декабря в Минском городском суде судьи Елена Семак, Соколова, Наталья Песенко не прислушались к доводам правозащитников и решили отказать им в удовлетворении жалобы, признав действия и МВД, и суда Центрального района законными.





Чтобы добиться справедливости, Павел Сапелко обращался и в Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь с тем, чтобы установить неполное соответствие законодательства Республики Беларусь принципам Декларации о правах и обязательствах отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы (принят Генеральной Ассамблеей 9 декабря 1998 года). Согласно Приложению к Межведомственному плану по реализации рекомендаций по итогам второго цикла универсального периодического обзора в Совете ООН, и рекомендаций, адресованных стране договорными органами по правам человека, на 2016-2019 гг., такой анализ законод ельства в части соответствия Декларации должен быть проведен в 2017 году.





Правозащитник также просил включить в план подготовки законопроектов на 2018 год разработку проектов законов о внесении изменений в нормативные акты по вопросам обеспечения прав и свобод граждан с целью приведения их в соответствие с принципами этой Декларации.





В своем письме юрист обращал внимание, что ст. 6 Декларации определяет права правозащитников индивидуально и вместе с другими в области поиска и распространения информации о правах человека и основных свободах.





Так, Декларация предусматривает и действия в защиту нарушенных прав других лиц: при осуществлении прав человека и основных свобод каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет, в частности, право -





в связи с нарушениями прав человека и основных свобод в результате политики и действий отдельных должностных лиц и государственных органов подавать жалобы или иные соответствующие обращения в компетентные национальные судебные, административные или законодательные органы или в любой другой компетентный орган, предусмотренный правовой системой государства, которые должны вынести свои решения по данной жалобе без неоправданной задержки.





Однако, в ответ на это Национальный центр законодательства и правовых исследований отмахнулся, сославшись на то, что положения Декларации не носят обязательного характера, а имеют силу рекомендаций, а законодательство Беларуси в свою очередь не предусматривает возможности установления несоответствия законодательства, которое действует, таким актам. В связи с этим Центр не уполномочен устанавливать неполное соответствие законодательства Республики Беларусь принципам Декларации.





Что касается вопроса права правозащитников представлять интересы других лиц, чьи права были нарушены, Центр сослался на Закон "Об обращении граждан и юридических лиц", где из определения понятия "заявление" следует, что такой вид обращения может быть направлен в государственный орган, иную организацию любым лицом и содержать в себе сообщение о нарушении актов законодательства, недостатках в работе госорганов, иных организаций, индивидуальных предпринимателей, независимо от того, касаются эти нарушения или недостатки его лично или иного лица.









Однако, что касается представления интересов граждан в судах, то оказание на профессиональной основе юридической помощи гражданам с целью осуществления и защиты их прав, свобод и интересов делается адвокатами на основании закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь".





Более того, по мнению Центра, Декларация не содержит рекомендаций по закреплению в законодательстве государств понятия «правозащитник», а также наделению данной категории лиц правом представлять интересы других лиц без волеизъявления последних.





Вопрос же о корректировке законодательства Республики Беларусь в части поставленных Павлом Сапелко аспектов требует всесторонней проработки, изучения действующего законодательства, правоприменительной практики и существующих законодательных подходов иностранных государств.





"На основании изложенного, при обнаружении правоприменительных проблем в исследуемой сфере, Ваше предложение может быть рассмотрено в рамках формирования плана подготовки законопроектов на 2019 год", - отмечается в письме за подписью директора Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадима Ипатова.





Напомним, 5 ноября 2014 года Первомайское РУВД предписало Тонкачевой в течение месяца покинуть Беларусь, запретив ей посещать страну в ближайшие три года.





Елена Тонкачева является гражданской России, но проживает в Беларуси около 30 лет, имеет здесь недвижимость и до высылки – постоянную работу. На протяжении 20 лет она и возглавляемый ею Центр правовой трансформации оказывают профессиональную юридическую и экспертную поддержку некоммерческим организациям Беларуси, а также в ситуациях с нарушениями прав человека. Основанием для решения властей стали факты незначительного превышения скорости автомобилем Тонкачевой, зафиксированные видеокамерами.





Елена Тонкачева связывает депортацию со своей правозащитной деятельностью. Она оплатила все штрафы и трижды подавала заявления в МВД на досрочное возвращение, но каждый раз ей отказывали.