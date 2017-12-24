Хронический недоучет: сколько белорусских мигрантов потеряли власти

Пять миграционных трендов в белорусском контексте оценивает сооснователь варшавского аналитического центра EAST Андрей Елисеев, пишет "Завтра твоей страны"





— Миграционная политика в Беларуси чрезвычайно реакционна. Нет слаженной цельной системы, которая решала бы миграционные проблемы, — констатировал эксперт во время дискуссии «Беларусь и миграция: стоит ли бояться?», организованной Human Constanta. — Это объяснимо. Создание и поддержание такой системы требует больших финансовых средств, которых у страны попросту нет.









1. Минус 200 тысяч человек





Белстат утверждает, что со времен обретения независимости Беларусь имеет положительное миграционное сальдо: якобы в страну приехало на постоянное место жительства больше людей, чем из нее уехало.





— Это неправда. И это уверенно опровергают различные научные исследования, которые учитывают данные переписи населения, миграцию и естественное движение населения, — отмечает Андрей Елисеев.





Если посмотреть на данные принимающих стран, которые ведут более четкий учет, то, наоборот, происходит хронический недоучет выезжающих на ПМЖ, особенно в западные страны.





— Беларусь не является страной с положительным миграционным сальдо. Оно отрицательное. И этот показатель составляет более 200 тысяч человек, — подсчитал эксперт.





2. Меняем Россию на Польшу





В последние 2-3 года белорусские трудовые мигранты переориентируются с Востока на Запад. Прежде всего — с России на Польшу.





Об этом можно судить по количеству зарегистрированных деклараций о приглашении белорусов на работу — документов, которые работодатели подают в польские органы власти. Если в 2014 году таких было всего лишь 4 тысячи, в 2016 – 23 тысячи, а за первую половину 2017 – около 25 тысяч.





— За последние три года наблюдается взлет в 8-10 раз, — констатирует Андрей Елисеев.





Эти данные подтверждают и компании, которые занимаются трудоустройством белорусов за рубежом. Да и количество поисковых запросов в Яндексе о работе в Польше еще в начале 2016 года сравнялось с количеством запросов белорусов о работе в России.





— Ситуация на российском рынке труда является важным фактором, который определяет стремление белорусов работать в других странах, — говорит эксперт.





3. Уедут все?





Безвизовый режим с ЕС не вызовет массовой эмиграции из Беларуси не вызовет, считает Андрей Елисеев. Его уверенность в этом базируется на результатах научных исследований, которые показывают, что если бы в 2015 году ЕС ввел безвизовый режим для белорусов, то в ближайшее десятилетие большого оттока людей из страны не было бы.





— Только после этого периода во многом благодаря созданию социальных сетей белорусов потоки мигрантов могут увеличиться, — отмечает эксперт. — Но, к сожалению, Беларуси введение скорого безвизового режима с ЕС не грозит.





Эксперты считают, что это перспектива 7-10 лет.





4. Белорусы похожи на сирийцев





Белорусы, просившие убежище в ЕС, стремятся прежде всего в Швецию. На Скандинавские страны, Голландию и Германию приходится две трети прошений белорусов.





5. Безвиз не для своих





Белорусские власти приоткрывают страну на своих условиях частично, шаг за шагом, отмечает Андрей Елисеев.





Беларусь — единственная из стран Восточного партнерства, которая до сих пор не запустила соглашение об упрощенном визовом режиме. Еще один важный инструмент мобильности – малое приграничное движение. Это тип соглашения, который позволяет жителям приграничья посещать приграничную зону соседней страны без виз. С Латвией оно подписано в 2012 году. А с Литвой и Польшей блокируется, говорит эксперт.





Вместо того, чтобы пользоваться инструментами, которые Евросоюз предлагает белорусам, власти в одностороннем порядке ввели безвизовый режим для граждан европейских стран в Беловежской пуще, в Гродно, а также на пять дней для тех европейцев, которые въезжают в страну через аэропорт.





В то же время, например, закон о белорусах зарубежья, принятый только в 2014 году, не дает белорусским эмигрантам возможности получения бесплатных виз для въезда в страну.