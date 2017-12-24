В Назарете встречают Рождество без туристов

Однако в субботу, когда в Назарете проходит традиционный рождественский парад, никаких автобусов не было.





В интервью USA Today назаретские христиане жаловались на упадок туристического бизнеса, составляющего «основу экономики города», и говорили, что после декларации Трампа многие туристические группы отменили поездки в Назарет. В министерстве туризма сообщили американским журналистам, что «подавляющее большинство» христианских туристов планируют посетить только Иерусалим, и авторы репортажа засвидетельствовали, что на улицах Назарета в дни рождественских ярмарок практически не было иностранных туристов — лишь немногочисленные группы израильтян.





Вероятно, многих туристов отпугнуло заявление мусульманского мэра Назарета Али Салама об отмене рождественских празднеств из-за декларации Трампа. Хотя, спустя несколько дней Салам заявил, что традиционные ярмарки и парад состоятся, как обычно.





В прошлом году, по сообщению пресс-службы министерства туризма, христиане составили 53% от общего количества посетивших Израиль иностранных туристов. В декабре 2016 года в стране побывали 120 тысяч христианских паломников.