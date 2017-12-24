Венесуэла выслала дипломатов двух стран

О высылке объявила глава национального конституционного собрания Делси Родригес. Она обвинила Канаду во вмешательстве в дела между Венесуэлой и Бразилией.





При этом ранее власти Бразилии обращали внимание на преследования оппозиции в Венесуэле со стороны президента Николаса Мадуро. Отношения между двумя странами значительно ухудшились после отставки президента Бразилии Дилмы Русеф. На ее место пришел Мишель Темер. По мнению Мадуро, импичмент Русеф был спровоцирован заговором "правого крыла".





Родригес прямо обвинила Канаду в "постоянном и настойчивом, грубом и вульгарном вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы". Несколько месяцев назад Канада ввела санкции против некоторых высокопоставленных венесуэльских чиновников по подозрению в коррупции и нарушении прав человека.