МВД распределило квоты на беженцев. В Минске их видеть не желают
Беларусь установила квоты на предоставление статуса беженцев в 2018 году. Соответствующее постановление МВД опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, на 2018 год МВД устанавливает такие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища:
Брестская область — 135 человек;
Витебская область — 170 человек;
Гомельская область — 170 человек;
Гродненская область — 95 человек;
Минская область — 115 человек;
Могилевская область — 115 человек.
Квоты будут такими же, как и в 2017 году. Статус беженца смогут получить 800 человек. Это на 400 человек меньше, чем в 2016 и 2015 годах.
Напомним, в прошлом году МВД заявляло, что Евросоюз выделяет 7 миллионов евро на создание миграционных центров в Беларуси. Но это должны быть центры транзита, а не постоянного проживания.
"Белорусский партизан"
11:30 24/12/2017
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