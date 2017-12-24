МВД распределило квоты на беженцев. В Минске их видеть не желают

Согласно документу, на 2018 год МВД устанавливает такие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища:

Брестская область — 135 человек;

Витебская область — 170 человек;

Гомельская область — 170 человек;

Гродненская область — 95 человек;

Минская область — 115 человек;

Могилевская область — 115 человек.

Квоты будут такими же, как и в 2017 году. Статус беженца смогут получить 800 человек. Это на 400 человек меньше, чем в 2016 и 2015 годах.

Напомним, в прошлом году МВД заявляло, что Евросоюз выделяет 7 миллионов евро на создание миграционных центров в Беларуси. Но это должны быть центры транзита, а не постоянного проживания.