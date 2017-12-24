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КНДР назвала новые санкции ООН актом войны

В Пхеньяне намерены принципиально искоренить "ядерные угрозы США".

Последние санкции ООН против Северной Кореи является актом войны и равносильно полной экономической блокаде страны. Об этом в воскресенье, 24 декабря, заявило МИД КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на официальное северокорейское информагентство KCNA.

"Министерство иностранных дел Северной Кореи в воскресенье заявило, что последние санкции против КНДР является актом войны, что практически означает экономическую блокаду страны",- говорится в сообщении.

При этом Пхеньян пригрозил "наказать тех, кто поддержал этот шаг".

В Северной Корее считают, что США "испугались" ядерной мощи КНДР, поэтому стараются ввести все больше санкций против Пхеньяна.

"Мы воспринимаем такую "санкционную резолюцию", введенную США и их союзниками как серьезное нарушение суверенитета нашей республики и актом войны, что нарушает мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе", – говорится в заявлении.

В МИД КНДР отметили, что наличие ядерного оружия – это самозащита и инструмент сдерживания, и это не противоречит международному праву.

"Мы продолжим укрепление нашего самозащитного ядерного сдерживания, направленного на принципиальное искоренение ядерных угроз США, шантажа и враждебных шагов путем установления практического баланса сил с США", – отметили в Пхеньяне.

22 декабря Совбез ООН принял резолюцию, которая вводит новые санкции против Северной Кореи. Документ практически полностью ограничивает возможности КНДР по импорту продуктов нефтепереработки, запрещает закупать у Пхеньяна продовольствие, станки и электрооборудование, и поставлять в страну транспортные суда и промышленное оборудование.

11:10 24/12/2017






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