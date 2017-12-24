Израиль хочет выйти из ЮНЕСКО

Шама а-Коэн, посол Израиля в ЮНЕСКО, заявил, что выход из организации — «выражение благодарности» и «моральный долг Израиля перед США». «Много лет и много раз США заботились о том, чтобы Израиль не остался в изоляции, шли против подавляющего большинства и расплачивались за это. США вышли из ЮНЕСКО, в конечном итоге, из-за Израиля, и наш моральный долг — сделать так, чтобы они не остались в одиночестве», — цитирует слова израильского дипломата корреспондент «Хадашот 2» Ярон Авраам.





Госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил о выходе США из ЮНЕСКО еще в октябре. Он объяснил, что организация погрязла в долгах, нуждается в реформировании и, кроме того, проявляет предвзятость по отношению к Израилю. Тиллерсон сообщил, что США не намерены прекращать сотрудничество с организацией и сохранят статус наблюдателя при ЮНЕСКО.





Глава правительства и министр иностранных дел Биньямин Нетанияху немедленно объявил, что Израиль тоже покинет ЮНЕСКО вслед за США.





Вскоре новым генеральным директором ЮНЕСКО была избрана французская еврейка, дочь иммигрантов из Марокко Одри Азуле. 10 телеканал сообщил, что профессионалы МИД возражают против выхода из ЮНЕСКО и пытаются договориться с американскими коллегами, чтобы найти способ отказаться от обещания покинуть организацию вместе с США. Источники в МИД пояснили журналистам, что Израиль, в отличие от США, вряд ли сможет получить статус наблюдателя, не являясь членом ЮНЕСКО, а полностью рвать сотрудничество и прекращать совместные проекты с этой организацией стране невыгодно.





Произраильский крен во внешней политике администрации Трампа создал большие трудности для американских дипломатов. Западные союзники США единым фронтом осудили новую политику Белого дома и отказались признать Иерусалим — хотя бы Западный — столицей Израиля до решения вопроса о статусе Святого города за столом переговоров.