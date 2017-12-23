В первую очередь меры представлены торговым эмбарго и блокировкой получения Пхеньяном финансовой помощи из-за рубежа. Документ предполагает заморозку активов страны, находящихся за рубежом, и запрет на поездки 19 человек, а также всех сотрудников Министерства народных вооруженных сил, сообщают информагентства.





Также все страны-члены ООН в течение года должны выслать на родину трудовых мигрантов из КНДР.



Некоторое время назад была информация, что в Беларуси работает около сотни строителей из КНДР. В частности, они были замечены на строительстве Дворца независимости. Однако Дворец уже давно введен в эксплуатацию и про строителей не слышно.

Согласно информации Департамента по гражданству и миграции белорусского МВД, за период с 1 нваря по 30 сентября нынешнего года в Беларусь въехали всего 17 трудовых мигрантов из КНДР. Интересно, что 12 из них – женщины. На какие работы они приехали – непонятно, но все они проходят по графе "квалифицированные специалисты". Впрочем, в любом случае, согласно резолюции ООН, теперь всех их придется выслать.





Кроме того, в КНДР теперь будут поставлять не более 4 млн тонн баррелей нефти в год. Эксперты будут следить и уведомят членов ООН, когда цифра достигнет значения 75%. После превышения отметки 95% страны обязаны прекратить поставку нефти и основных нефтепродуктов до конца года. Также вводится запрет на экспорт из КНДР продовольствия, станков и электрооборудования, транспортных судов, магнезита и дерева. В страну запрещено продавать металлы, транспортные суда и промышленное оборудование.