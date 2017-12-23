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БХД призывает Евросоюз к критическому диалогу с Беларусью

Оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» «приветствует политику открытости Евросоюза и демократических стран к Беларуси, но вместе с тем призывает к проведению критического диалога, основанного на ценностях и приоритете прав человека». Об этом говорится в заявлении делегатов съезда БХД, который прошел 23 декабря в Минске.


«Поддержка, которая выделяется ЕС для Беларуси, должна быть прежде всего направлена на улучшение условий жизни белорусского народа, а не на поддержку и консервацию действующего режима. Для этого БХД призывает учреждения Евросоюза сделать диалог с Беларусью более прозрачным для белорусских граждан, сделав гражданское общество страны полноценным участником диалога ЕС с Беларусью», — говорится в заявлении съезда о политической ситуации.

БХД также считает необходимым поддерживать критический диалог с представителями белорусских властей «для продвижения демократических реформ, проведения свободных и справедливых выборов в Беларуси», призывая разработать «ясную дорожную карту переговоров Беларусь — Запад с участием независимого общества и политической оппозиции».

БХД осуждает политические аресты в Беларуси, принятие репрессивных законов, ограничение основных прав на свободу собраний, выражения мнений и ассоциаций, а также придание дополнительных полномочий и иммунитета от судебного преследования должностным лицам Комитета государственной безопасности.

Организация призывает правительство Беларуси «немедленно освободить и реабилитировать» всех политических заключенных в Беларуси, тех, кому были предъявлены обвинения и ограничена свобода передвижения.

БХД призывает правительство Беларуси выполнять свои обязательства перед ОБСЕ «в отношении свободы собраний и свободы выражения мнений, а также либерализовать законодательство и практику, позволяя гражданам реализовать право на публичный протест на улицах городов и на просторах интернета».

В заявлении также отмечается, что местные выборы, которые состоятся 18 февраля 2018 года, «не являются свободными и честными». Тем не менее, ряд членов БХД выдвигается кандидатами в депутаты, чтобы использовать местную кампанию «для легальной коммуникации с жителями, проведения пикетов, усиления местных кампаний, организации наблюдения и разоблачения фальсификаций».

«В этой ситуации партия поддерживает все формы протеста против несвободных и нечестных выборов. БХД поддержит и тех, кто своим выдвижением представляет альтернативу назначению, и тех, кто выступает против самой кампании фальсификаций под названием «местные выборы», — отмечается в документе.

БХД призывает демократические силы к единству, подтверждает свое обязательство продолжать работу в рамках правоцентристской коалиции (в нее также входит движение «За Свободу» и Объединенная гражданская партия).

«Мы призываем все независимые демократические силы страны поддержать идею выдвижения единого кандидата в презид ты на выборах 2020 года от всех демократических сил Беларуси и провести совместную сильную победную кампанию, направленную на демократизацию Беларуси», — говорится в документе.

В съезде БХД, который прошел 23 декабря в Минске, участвовало 110 делегатов из разных регионов Беларуси. По решению съезда оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» в седьмой раз подаст документы на официальную регистрацию в Министерство юстиции. Ранее БХД шесть раз безуспешно пробовала зарегистрироваться в Минюсте в качестве политической партии.
TUT.by
22:31 23/12/2017






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