Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.
"Какими бы абсурдными ни были обвинения российских следователей, они имеют реальные последствия, — написала Лаппо. — Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне".
По словам Лаппо, через десять минут Яценюка отпустили с предупреждением, что подобной же процедуре тот может подвергнуться и на обратном пути из страны.
22:28 23/12/2017
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