Яценюка задержали в аэропорту Женевы

"Какими бы абсурдными ни были обвинения российских следователей, они имеют реальные последствия, — написала Лаппо. — Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне".





По словам Лаппо, через десять минут Яценюка отпустили с предупреждением, что подобной же процедуре тот может подвергнуться и на обратном пути из страны.