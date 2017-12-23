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Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.


"Какими бы абсурдными ни были обвинения российских следователей, они имеют реальные последствия, — написала Лаппо. — Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне".

По словам Лаппо, через десять минут Яценюка отпустили с предупреждением, что подобной же процедуре тот может подвергнуться и на обратном пути из страны.
22:28 23/12/2017






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