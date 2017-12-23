Цимбалюк: Любопытно, что с американцами за это время я не встречался

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Накануне решения Госдепа США один из российских сенаторов грозил, что РФ уничтожит Украину, если та будет "рыпаться" на Донбассе. Об этом написал в Facebook украинский журналист, корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк.

"Вчера у меня был очень короткий диалог off-records c одним российским сенатором. Спросил у него, что он думает по урегулированию конфликта на Донбассе. "Только рыпнитесь, сожжем вас нах...й", – ответил человек в дорогом костюме. Его формулировки передаю дословно", – рассказал он.

Цимбалюк отметил, что после этого разговора с неназванным сенатором ночью в США одобрили поставки оружия Украине.

"Вроде как в пакет входит даже хорошо разрекламированный ПТРК Javelin. Любопытно, что с американцами за это время я не встречался", – рассказал журналист.

23 декабря в Госдепе сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". В заявлении американской администрации отмечается, что Украина "является суверенной страной и имеет право защищаться".

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что решение американских властей будет иметь долгосрочное влияние не только на развитие стратегического партнерства Украины и США, но и на обеспечение безопасности в Европе. В министерстве иностранных дел России назвали намерение США поставлять в Украину летальные вооружения разжиганием войны.