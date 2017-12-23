Виктор Шендерович: Владимир Путин опять сделал это!





Владимир Путин выступил за перемены в России! Он опять сделал это!





Я читал речь президента на съезде «Единой России», и грудь моя вздымалась.





На требовании подлиной экономической свободы и необходимости снижения бедности я еще держался, а на расширении механизмов прямой демократии все-таки не выдержал, заплакал. Так что когда дошло до его готовности защитить жизни россиян, я уже выл, катался по полу и ничего не помнил.





Расскажете потом кто-нибудь, что дальше было, а я пойду приму триста капель эфирной валерьянки…





Дмитрий Гудков: Тех, кто пережил стабильность, добьют развитием





«Мы должны сделать Россию молодой», – заявил 65-летний усталый человек, идущий на пятый президентский срок. Дальше было еще радикальнее: «Нужно отбросить все, что мешает обновлению России». С трибуны выступающий после этого почему-то не убежал.





Или вот еще прекрасный тезис: надо, чтобы Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира! А что не так-то, мы уже давно там – правда, по размерам теневой экономики, но она нашему виолончелисту разве не ближе? От Нигерии мы, правда, еще отстаем, но в ближайшие 6 лет точно наверстаем.





Что дальше по списку? О, отличное: снизить уровень бедности, а то 20 миллионов нищих для страны, претендующий на мировое лидерство, – это многовато. Однако тут нам на помощь приходит статистика, которую злой Улюкаев скрывал от президента: сейчас по числу нищих мы находимся на уровне 2006 года. То есть скажем популярно: последние 11 лет были потрачены впустую. Мир шел вперед, а мы бежали на месте, обкалываясь допингом – рассказами о внешних и внутренних врагах.





И вишенку на торт: на все эти прекрасные вещи нужны деньги, поэтому пора пересмотреть налоговую систему. Готовьте кошельки, граждане: тех, кто пережил стабильность, добьют развитием.