К новому мэру было много вопросов, одна женщина, например, поинтересовалась, переехал он один или с семьёй.





"Моему сыну 22 года, он закончил БНТУ, женат, учится в магистратуре и работает, проживает с супругой в Минске. Моей супруги, к сожалению, рядом со мной нет, потому что она привязана к своей матери. Здесь я не могу пока создать условия для содержания матери", — ответил Геннадий Денгалев, которого цитирует Ex-press.by





До назначения в Борисов Геннадий Денгалев жил в Могилеве, где возглавлял городское Управление капитального строительства.







