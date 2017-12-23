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Новый мэр Борисова рассказал, почему приехал на новое место работы без семьи

На встрече с предпринимателями Борисова Геннадий Денгалев, председатель Борисовского райисполкома, также рассказал о том, что вскоре появится в Борисове, какие мечты и планы он "очень бы хотел осуществить в городе".


К новому мэру было много вопросов, одна женщина, например, поинтересовалась, переехал он один или с семьёй.

"Моему сыну 22 года, он закончил БНТУ, женат, учится в магистратуре и работает, проживает с супругой в Минске. Моей супруги, к сожалению, рядом со мной нет, потому что она привязана к своей матери. Здесь я не могу пока создать условия для содержания матери", — ответил Геннадий Денгалев, которого цитирует Ex-press.by.

До назначения в Борисов Геннадий Денгалев жил в Могилеве, где возглавлял городское Управление капитального строительства. 



16:54 23/12/2017






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