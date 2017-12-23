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Съезд БХД: партия подает на регистрацию и призывает к выдвижению единого кандидата на президентских выборах

23 декабря в Минске прошел очередной съезд по созданию партии "Белорусская христианская демократия".



Съезд БХД: партия подает на регистрацию и призывает к выдвижению единого кандидата на президентских выборах
Сопредседателей оргкомитета по созданию БХД стало больше: к Павлу Северинцу, Виталию Рымашевскому, Георгию Дмитруку присоединилась Ольга Ковалькова, которая займется социальными кампаниями.

Съезд БХД подтвердил решение руководства о поддержке как участия, так и бойкота кампании по выборам депутатом местных советов. Главное условие поддержки — кампания должна содействовать проведению свободных и демократических выборов и выявлять фальсификации.

БХД призвало демократические силы к единству с целью выдвинуть единого кандидата на президентскую кампанию-2020. Кроме того, делегаты решили подавать документы в Минюст на регистрацию партии БХД.

Итоги съезда в интервью "Белорусскому партизану" подвел сопредседатель БХД Павел Северинец.

- Мы понимаем, что министерство юстиции - филиал администрации Лукашенко. Но у нас есть очень сильный союз с европейскими и американскими партнерами, которые требуют регистрации БХД. С седьмого или семнадцатого раза, но мы зарегистрируемся.

К тому же, во время подачи документов, рассмотрения, обжалования мы находимся в рамках правового поля. Сегодня юридически Белорусская христианская демократия существует - к нам невозможно применить статью 193 УК об уголовной ответственности за действия от имени незарегистрированной организации. И мы уже в седьмой раз подаем документы на регистрацию.

- Чем объясняется позиция БХД - поддерживать и участников местной кампании, и бойкотчиков?

- В партии есть значительная часть людей, которые выступают за участие в выборах, и значительная часть членов, требующих бойкота. Чтобы не сталкивать лбами своих сторонников, мы нашли платформу, которая проводит линию раздела не между участием и бойкотом, а между свободными выборами и фальсификациями. Если во время местной кампании происходят сплошные фальсификации, мы должны их вскрывать и доносить информацию до избирателей. Причем с позиции альтернативы 00 мы выдвигаем оратора, который объясняет, что выборов нет, а с позиции бойкота либо игнора – который призывает: «Люди, не ходите на участки для голосования, вас обманут, давайте вместе наблюдать». 

"Белорусский партизан"
16:35 23/12/2017






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