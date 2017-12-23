Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS iPhone Android Facebook Vkontakte Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2018 Шпиономания Реформа образования Дедовщина в армии Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Брестской активисткой Натальей Попковой заинтересовался Следственный комитет

Натальей Попковой интересуется следственный комитет. Об этом заместитель координатора Белорусского национального конгресса (БНК) по Брестской области сообщила на своей facebook странице.


- Ко мне пришел милиционер. Сказал, что он из следственного комитета и говорит, что есть какой-то человек, который сейчас сидит в тюрьме за продажу наркотиков, он пишет жалобы и ссылается на меня, будто я что-то могу уточнить в его деле, – пояснила активистка радио «Рацыя». – Я этого человека никогда не видела и никогда не знала. Они хотят, чтобы я подписала какие-то бумаги. Я отказалась их подписывать. Они попросили, чтобы я пришла в Ленинский РОВД, но повестки мне не дали.

Без соответствующей повестки Наталья Попкова идти в Ленинский РОВД Бреста не собирается и называет имя представителя следственного комитета Виталий Кисель. Происшествие случилось около 10 часов утра 22 декабря в ее день рождения. "Считаю что интерес связан с тем, чтобы" закрыть Попкову на 15 не отсиженных ранее суток, за участие в минской акции протеста совершавший Николай Статкевич. Обычно милиционеры хотят закрыть такие "висяки" до окончания календарного года ", - отмечает соратник Натальи Попковой, брестский общественный активист Андрей Шеренда.

16:20 23/12/2017






Загрузка...
Loading...


загружаются комментарии
Блоги
Артем Агафонов
От поражения 19 декабря оппозиция так и не...
Анатолий Лебедько
Cамые яркие события политического календаря
Владимир Подгол
Новая европейская ценность «мордобойный» стиль...
Павел Знавец
Водевиль от "бабы Лиды".(окончание)
Павел Севярынец
СТАГОДДЗЕ БХД. Аднаўленне партыі
Ольга Кравчук
Если мы уйдём отсюда - то оставим за собой...


Особое мнение


© 2005 - 2017 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё