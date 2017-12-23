- Ко мне пришел милиционер. Сказал, что он из следственного комитета и говорит, что есть какой-то человек, который сейчас сидит в тюрьме за продажу наркотиков, он пишет жалобы и ссылается на меня, будто я что-то могу уточнить в его деле, – пояснила активистка радио «Рацыя» . – Я этого человека никогда не видела и никогда не знала. Они хотят, чтобы я подписала какие-то бумаги. Я отказалась их подписывать. Они попросили, чтобы я пришла в Ленинский РОВД, но повестки мне не дали.





Без соответствующей повестки Наталья Попкова идти в Ленинский РОВД Бреста не собирается и называет имя представителя следственного комитета Виталий Кисель. Происшествие случилось около 10 часов утра 22 декабря в ее день рождения. "Считаю что интерес связан с тем, чтобы" закрыть Попкову на 15 не отсиженных ранее суток, за участие в минской акции протеста совершавший Николай Статкевич. Обычно милиционеры хотят закрыть такие "висяки" до окончания календарного года ", - отмечает соратник Натальи Попковой, брестский общественный активист Андрей Шеренда.