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Отравление “болотными газами”. В Беларуси есть только один политик и одна политика

Если перетасовку колоды карт называть «зарождением политики», то она зарождается ежемесячно, с каждым громким увольнением, заявлением или арестом.


Отравление “болотными газами”. В Беларуси есть только один политик и одна политика
Доктор политических наук Павел Усов рассуждает о “зарождении политики” в Беларуси. Напомним, к такому выводу недавно пришла аналитик Валерия Костюгова.

- Общественно-политическое пространство в Беларуси обычно характеризуют емко – болото. Как вы представляете внутриполитическую ситуацию в стране? Как изменилась страна за последние годы?

- Видимых изменений в политической жизни страны не наблюдается. Система продолжает функционировать в своем привычном режиме: где необходимо – давить, если нужно – садить, при необходимости – отпускать. Эта привычная модель работы государственного аппарата наблюдается от самого момента его становления. Болото ведь может менять свой облик, цвести, выпускать газы в результате гниения и т.д., но сущность болота остается прежней. Такие же процессы происходят и в Беларуси. Сейчас мы наблюдаем «цветение» на поверхности, бурление вод – но это не никак не меняет сути беларуского государства – оно уничтожает и подавляет все то, что имеет стремление превратить болото в озеро или хотя бы пруд.

Взять хотя бы Алеся Логвинца. Ему позволили немного разнообразить парламентскую кампанию 2016 года, в результате его сняли с дистанции, а чуть позже «мордой в пол» – и на нары. Вместе с тем, мы имеем в парламенте 0,1% независимого кандидата. Но все вдруг заговорили об оживлении политической жизни, изменениях. Мне кажется, что те, кто об этом говорит, просто одурманены «болотными газами», и не хотят замечать и помнить очевидных вещей.

- В Беларуси заговорили про “зарождение политического класса”. Чем отличается нынешний политический класс от своего собрата 10-летней давности, например?

- Мне очень трудно понять, где беларуские аналитики и эксперты увидели «зарождение политического класса», в чем это проявляется. В Беларуси есть правящий класс, и класс пассивных, подавленных обывателей. В стране существует довольно значительная группа тех, кто непосредственно сосредоточил в своих руках власть и управляет государством. И она не ограничивается только президентом Лукашенко и его окружением. К правящему классу относятся все люди, находящиеся у власти или входящие во властные институты и структуры на различных уровнях, и участвующие в распределении материальных благ. И кроме тех, кто сейчас правит государством никаких иных реальных политических актеров не существует.

Остальные же либо сидят под лавкой, либо исправно выполняют свои роли: «оппозиции», «депутатов», «журналистов».

- Как влияет укрепление имитационных институтов на ьные процессы?

- Как может влиять то, чего нет в реальности? Имитационные институты для того и существуют, чтобы ничего в стране не менялось, чтобы люди послушно выполняли свои функции. «Выборы», «парламент», «оппозиция» реализуют задачи, направленные на манипуляцию общественным сознанием и поведением, что призвано убедить беларусов в том, что ничего не меняется и меняться не будет.

- Можно ли говорить о том, что в Беларуси зарождается политика? Мол, меняется поведение игроков, меняются внешние условия, меняется само общество.

- Я не согласен с этим мнением. Да, есть какие-то образы «демократизации», манипуляции, «миражи», которые воспринимаются как реальность. Видимо, беларуское демократическое сообщество слишком долго жило в пустыне. Даже события в Украине не сделали авторитарный режим более мягким или проевропейским, ориентированным на развитие национальных ценностей и идеологии. Думаю, что в этом вопросе учения «Запад 2017» должны были поставить жирную точку.

Политика в Беларуси существовала всегда. Она была и остается авторитарной. Никаких других политик в беларуской авторитарной системе быть не может. В стране есть только один политик и одна политика. Все те, кто хочет сыграть в свою собственную политику, в том числе и экономическую, очень быстро оказываются в тюрьме. Здесь можно вспомнить «дело Чижа», довольно самостоятельного и «неузявимого» друга Лукашенко. Где оказалась его «неуязвимость»? Если перетасовку колоды карт называть «зарождением политики», то она зарождается ежемесячно, с каждым громким увольнением, заявлением или арестом.


Беларуская праўда
16:13 23/12/2017






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